У Fortnite зібрали понад 100 мільйонів доларів для України — Finance.ua
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У Fortnite зібрали понад 100 мільйонів доларів для України

Вчора 23:19Фондовий ринок
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Компанія Epic Games повідомляє, що з початку збору коштів у відеогрі Fortnite вдалося зібрати понад 100 мільйонів доларів на допомогу Україні.
Про це повідомляє Fortnite.
Зібрані гроші підуть UNICEF, Direct Relief, World Food Program та UNHCR (Управління верховного комісара ООН у справах біженців).
Компанія обіцяє переказати кошти настільки швидко, наскільки це можливо.
Нагадаємо, що Epic Games повідомила, що припиняє комерційну діяльність з росією.
Представники Epic Games не пояснили, які обмеження будуть введені.
При цьому в анонсі зазначено, що компанія не має наміру блокувати безпосередній доступ до ігор на території.
За матеріалами: bigkyiv
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