У Fortnite зібрали понад 100 мільйонів доларів для України — Finance.ua

У Fortnite зібрали понад 100 мільйонів доларів для України

Вчора 23:19 — Фондовий ринок

Компанія Epic Games повідомляє, що з початку збору коштів у відеогрі Fortnite вдалося зібрати понад 100 мільйонів доларів на допомогу Україні.

Про це повідомляє Fortnite.

Зібрані гроші підуть UNICEF, Direct Relief, World Food Program та UNHCR (Управління верховного комісара ООН у справах біженців).

Компанія обіцяє переказати кошти настільки швидко, наскільки це можливо.

Нагадаємо, що Epic Games повідомила, що припиняє комерційну діяльність з росією.

Представники Epic Games не пояснили, які обмеження будуть введені.

При цьому в анонсі зазначено, що компанія не має наміру блокувати безпосередній доступ до ігор на території.

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