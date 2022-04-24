У «Дії» відповіли на питання щодо послуги для ВПО — Finance.ua
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У «Дії» відповіли на питання щодо послуги для ВПО

Вчора 08:02Особисті фінанси
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У «Дії» відповіли на поширені питання щодо комплексної послуги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).
До слова, за кілька днів після запуску послуги в застосунку, було отримано понад 270 тисяч заяв від вимушених переселенців.
Які документи треба для оформлення статусу ВПО? Щоб отримати статус внутрішньо переміщеної особи, у застосунку має відображатися картка платника податків та один із паспортів: ID-картка або закордонний біометричний паспорт.
Як оформити виплату тим, хто вже має статус ВПО? Якщо станом на 1 березня цього року ви отримували щомісячну адресну допомогу ВПО, то вона продовжиться автоматично, без додаткового звернення.
Проте якщо статус внутрішньо переміщеної особи у вас є, але допомогу не отримували, то потрібно подавати заяву офлайн.
Коли надійдуть кошти? Ощадбанк за поданням Мінсоцполітики перерахує кошти на вашу картку єПідтримка, оформлену в будь-якому банку. Щойно це відбудеться, ви отримаєте сповіщення від свого онлайн-банку.
Чи можна отримати статус ВПО при переміщенні в межах одного населеного пункту? У такому разі отримати статус ВПО в Дії не вдасться. Подати заяву можна, тільки якщо ви виїхали за межі міста чи села, у якому ви зареєстровані.
Коли довідка з’явиться в Дії? Заява про отримання статусу ВПО оброблятиметься кілька днів. Після цього довідка з’явиться у користувача в Дії.

Довідка Finance.ua:

  • з 20 квітня люди, які вимушено переїхали в межах України через повномасштабне вторгнення росії, можуть оформити статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО) у «Дії» та отримати виплату від держави — для себе та своїх дітей;
  • інструкцією, як отримати статус переселенця в «Дії» й оформити виплати, ми ділилися тут.

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За матеріалами: Finance.ua
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