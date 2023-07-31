У деяких сферах українці на світлові роки випереджають ЄС, але є проблеми — президент ЄІБ Сьогодні 09:33

У деяких сферах українці на світлові роки випереджають ЄС, але є проблеми — президент ЄІБ

Глава Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) вважає, що Україна економічно конкурентоспроможна — країну не можна недооцінювати, а у деяких сферах українці взагалі залишили далеко позаду значну кількість країн ЄС.

Про це пише німецьке видання Welt

«Президент Європейського інвестиційного банку Вернер Хойєр вважає, що Україна є економічно конкурентоспроможною, в тому числі з огляду на можливий вступ до ЄС», — зазначає видання.

«Це країна, яка легко йде в ногу з нами», — сказав Хойєр.

Президент ЄІБ вважає, що є сфери, в яких Україна з великим відривом навіть обігнала країни ЄС.

«У сфері цифровізації українці на світлові роки випереджають більшість країн Центральної Європи, включаючи Німеччину. Також варто згадати сільське господарство, яке відіграє важливу роль у світовій пропозиції зерна. І у них є промисловість, яка вже була авангардом розвитку в Радянському Союзі - наприклад, у військових технологіях», — цитує Хойєра видання.

Але є і значні проблеми, підкреслив президент ЄІБ.

«Я не наївний. Корупція є ендемічною та екстремальною. Ось чому ви повинні бути пильними», — зазначив він.

Водночас, Хойєр застеріг від помилкової оцінки України крізь призму проблем.

«Ми повинні подолати ідею, що країна з десятками мільйонів жебраків приходить до нас», — зазначив Хойєр.

Він висловив упевненість, що перешкоди для українців у підготовці до членства в ЄС є «подоланними».

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.