У дев’яти областях введені аварійні відключенняе лектроенергії — Finance.ua

У дев’яти областях введені аварійні відключенняе лектроенергії Сьогодні 10:42 — Енергетика

У дев’яти областях введені аварійні відключенняе лектроенергії

У 9 областях введені аварійні відключення електроенергії через наслідки російських атак на енергетичну систему.

Про це повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго».

«Внаслідок ракетно-дронових обстрілів об’єктів генерації та пошкодження ворогом мереж системи передачі — вранці у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській (частково), Черкаській (частково) та Київській (частково) областях були застосовані аварійні відключення», — йдеться у повідомленні.

Повідомляється також, що станом на 8:30 3 лютого споживання електрики на 3,3% перевищувало показники попереднього робочого дня (п'ятниця, 31 січня). Причиною в Укренерго назикають зниження температури повітря у більшості регіонів.

«Сьогодні з 7:00 до 22:00 є необхідність у дуже ощадливому споживанні електроенергії. Будь ласка, за можливості — не користуйтесь у цей період потужними електроприладами», — попереджає оператор енергосистеми.

Раніше Група ДТЕК у Телеграмі повідомляла про аварійні відключення у низці областей.

«За командою Укренерго у Дніпропетровській та Донецькій областях застосовуються екстрені відключення», — йдеться у повідомленні.

Крім того, про аварійні відключення попереджали Сумиобленерго, Полтаваобленерго, Кіровоградобленерго.

Укрінформ За матеріалами:

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