У Чехії створять департамент санкцій проти росії — Finance.ua

У Чехії створять департамент санкцій проти росії Сьогодні 10:29 — Світ

У Чехії створять департамент санкцій проти росії

В Міністерстві закордонних справ Чехії створюють спеціальний відділ який буде працювати виключно над санкціями проти росії.

Про це повідомив у очільник МЗС Ян Липавский, передає Czech Radio.

«Закон спрямований проти осіб, які беруть участь у війні, що розгортається сьогодні, але з якихось причин ще не були занесені до європейських санкційних списків», — резюмував Ліпавський.

Дія закону стосуватиметься насамперед суб’єктів із рф і білорусі, які так чи інакше причетні до війни в Україні. Норми, вказані в документі, дозволять вживати заходів щодо організацій і режимів, які порушують права людини і використовують терористичні методи та кібератаки.

Водночас Ліпавський не уточнив, коли Чехія має намір запроваджувати додаткові санкції проти рф.

Нагадаємо, нещодавно ЄС офіційно запровадив дев’ятий санкційний пакет проти російської федерації у відповідь на розв’язану росією війну проти України.

Новий пакет санкцій має на меті придушити "зміцнення російського промислового потенціалу за допомогою розширеного списку зі 169 організацій, що постачають товари, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектору оборони та безпеки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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