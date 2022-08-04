У 2022 році було потрачено на створення NFT понад $2,7 млpд – дослідження — Finance.ua

У 2022 році було потрачено на створення NFT понад $2,7 млpд – дослідження Вчора 00:12 — Фінтех і Картки

У 2022 році було потрачено на створення NFT понад $2,7 млpд – дослідження

Нове дослідження ринку, опубліковане компанією Nansen, що спеціалізується на даних у блокчейнах, показує, що в першій половині 2022 року користувачі криптовалют витратили 963 227 ефірів (ETH) на суму $ 2,7 млрд на випуск невзаємозамінних токенів (NFT) в блокчейні Ethereum.

Як повідомляють експерти Nansen, за цей період випущенно 1 088 000 унікальних адрес гаманців в Ethereum. Для порівняння, у BNB Chain NFT було випущено на суму близько $107 млн і на $77 млн на Avalanche. Загалом у цьому процесі на двох блокчейнах було задіяно 263 800 унікальних адрес.

Тільки 22 травня було випущено 69 колекцій NFT, внаслідок чого щоденний обсяг випуску перевищив 120 000 ETH. Загальна кількість NFT-колекцій, випущених та проданих на Ethereum у першій половині року, становила 28 986.

Понад дві третини NFT-проектів зібрали менше 5 ETH, при цьому 140 колекцій отримали понад 1000 ETH. У сукупності на п’ять кращих колекцій NFT в Ethereum припадає 8,4% від загального обсягу випуску. До них відносяться Pixelmon-Generation 1, Moonbirds, VeeFriends Series 2, Genesis Box та World of Women Galaxy.

Близько половини зібраної суми залишилося в NFT-проектах, іншу половину було переведено на гаманці, що не належать юридичним особам. У Nansen змогли відстежити лише прямі переклади з адрес NFT-проектів на гаманці одержувачів, подальші транзакції з іншими контрагентами не фіксувалися.

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cryptomisto За матеріалами:

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