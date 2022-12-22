TWS-навушники Huawei Freebuds 5i вийшли на глобальний ринок — Finance.ua

TWS-навушники Huawei Freebuds 5i вийшли на глобальний ринок 22.12.2022, 00:06 — Фондовий ринок

В червні TWS-навушники FreeBuds 5i Huawei випустила в Китаї, а тепер новинка стала доступною на світовому ринку за ціною приблизно €100. Модель Huawei FreeBuds 5i відрізняється від попередника, FreeBuds 4i, завдяки тривалішому часу автономної роботи, поліпшеному звуку, покращеній опції шумозаглушення, а також легшому корпусу, пише root-nation.

Зарядний чохол Huawei FreeBuds 5i доступний у трьох кольорових рішеннях — Isle Blue, Nebula Black та Ceramic White. Його вага становить 34 г, і попри те, що він став на 18% легшим порівняно з попередньою моделлю, місткість акумулятора збільшилася до 410 мАгод. Навушники також стали коротшими та на 11% легшими, ніж FreeBuds 4i — кожен важить всього 4,6 г. До того ж виробник пропонує три розміри м’яких силіконових наконечників, щоб використання було максимально комфортним.

Huawei FreeBuds 5i сертифіковані як бездротові навушники Hi-Res Audio з широкою частотною характеристикою, повноканальним звуком високої роздільної здатності, а також декількома еквалайзерами, що відповідають широкому спектру різних стилів. 10-міліметрові динаміки працюють у тандемі з полімерною композитною діафрагмою, що забезпечує бездоганне звучання на низьких, середніх і високих частотах. Навушники зменшують втрати низьких частот, коли нещільно прилягають до вух або носяться неналежним чином.

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