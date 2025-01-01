Три українські університети увійшли до світового рейтингу з найкращою онлайн-освітою — Finance.ua

Три українські університети увійшли до світового рейтингу з найкращою онлайн-освітою 01.01.2025, 01:18

Три українські університети увійшли до світового рейтингу з найкращою онлайн-освітою

Британська агенція Times Higher Education оголосила новий рейтинг університетів — цього разу з найкращою онлайн-підготовкою студентів. До The Online Learning Rankings 2024 увійшли три українські університети. З них, за версію журі, найкраще дистанційне навчання — в Харківській політехніці.

Як повідомив сайт Education.ua , від України до рейтингу потрапили:

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;

Сумський державний університет;

Харківський національний університет імені Каразіна.

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Рейтинг The Online Learning Rankings 2024 — це перша спроба порівняти онлайн-навчання у глобальному масштабі. До рейтингу увійшли 56 університетів з різних країн світу — Європи, США, Єгипту, Нової Зеландії, Австралії. Щоб порівняти університети, рейтинг звернув увагу на кількість та якість ресурсів для онлайн-навчання, рівень залучення студентів у навчання та їхні успіхи.

До слова, ці три університети увійшли також до ще одного рейтингу Times Higher Education разом з 14 іншими українськими вишами, а Харківську політехніку і Сумський університет відзначили ще й за міждисциплінарний науковий рейтинг.

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