Три українські університети увійшли до світового рейтингу з найкращою онлайн-освітою — Finance.ua
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Три українські університети увійшли до світового рейтингу з найкращою онлайн-освітою

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Три українські університети увійшли до світового рейтингу з найкращою онлайн-освітою
Три українські університети увійшли до світового рейтингу з найкращою онлайн-освітою
Британська агенція Times Higher Education оголосила новий рейтинг університетів — цього разу з найкращою онлайн-підготовкою студентів. До The Online Learning Rankings 2024 увійшли три українські університети. З них, за версію журі, найкраще дистанційне навчання — в Харківській політехніці.
Як повідомив сайт Education.ua, від України до рейтингу потрапили:
  • Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;
  • Сумський державний університет;
  • Харківський національний університет імені Каразіна.
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Рейтинг The Online Learning Rankings 2024 — це перша спроба порівняти онлайн-навчання у глобальному масштабі. До рейтингу увійшли 56 університетів з різних країн світу — Європи, США, Єгипту, Нової Зеландії, Австралії. Щоб порівняти університети, рейтинг звернув увагу на кількість та якість ресурсів для онлайн-навчання, рівень залучення студентів у навчання та їхні успіхи.
До слова, ці три університети увійшли також до ще одного рейтингу Times Higher Education разом з 14 іншими українськими вишами, а Харківську політехніку і Сумський університет відзначили ще й за міждисциплінарний науковий рейтинг.
За матеріалами:
Zaxid.net
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