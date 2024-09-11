Trustee Plus відзвітував про 500 000 встановлених криптогаманців і майже 100 000 емітованих криптокарт — Finance.ua
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Trustee Plus відзвітував про 500 000 встановлених криптогаманців і майже 100 000 емітованих криптокарт

Криптовалюта
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Trustee Plus відзвітував про 500 000 встановлених криптогаманців і майже 100 000 емітованих криптокарт
Представники Trustee Plus повідомили, що компанія успішно досягла однієї з головних цілей на шляху свого розвитку і розвитку криптовалютної сфери в Україні. Криптогаманець проєкту завантажили та встановили понад 500 000 разів, що знову підтвердило вражаюче зростання продукту.
На думку команди Trustee Plus, таке швидке збільшення аудиторії пов’язане з низкою факторів. За останні роки розробники інтегрували в криптогаманець кілька нових продуктів і функцій. Саме вони надали імпульс, який дозволив посісти місце в пантеоні найбільш значущих криптокомпаній України в наші дні.
«З моменту створення Trustee Plus у нашої команди було чітке бачення в плані розвитку проєкту і розуміння, що ми створюємо потрібні користувачам продукти. Ми раді, що наші прагнення поділяють українці та вдячні їм за довіру. Попереду на вас чекає ще більше унікальних функцій і сервісів, які точно знайдуть відгук у серцях кожного користувача», — заявив CEO Trustee Plus Вадим Груша.
Провідним продуктом стала платіжна картка Trustee Plus — рішення, яке повністю відповідає стандартам європейської фінансової системи. Понад 95 000 клієнтів уже оформили криптокартку, що поєднує в собі зручність банківських сервісів і технологічну перевагу цифрових активів.
Продукт дає змогу оплатити товари та послуги в будь-якій точці з POS-терміналом або через інтернет, перевести ігрові токени з Telegram-ігор в USDT і користуватися масою інших можливостей.
Підкріпити зростальну популярність платіжної картки Trustee Plus допомогли функції P2P-трейдингу, обміну стейблкоїнів і поповнення рахунку в криптоактивах за нульової комісії, а також продумана реферальна програма. Усе разом це дало змогу досягти півмільйонної клієнтської аудиторії в рекордні строки, підкреслили в компанії.
Зазначимо, що Trustee Plus визнано одним із найкращих проєктів багатьма аналітиками та незалежними експертами. Наприклад, редакція популярного видання Incrypted визнала його одним із топових криптогаманців 2024 року. І є чітке відчуття, що все це тільки початок для компанії та користувачів, а найцікавіше нас чекає попереду.
За матеріалами:
Trusteeglobal
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