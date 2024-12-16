Трамп розглядає можливість приватизації Поштової служби США — WP — Finance.ua
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Трамп розглядає можливість приватизації Поштової служби США — WP

Казна та Політика
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Трамп розглядає можливість приватизації Поштової служби США — WP
Трамп розглядає можливість приватизації Поштової служби США — WP
Новообраний президент США Дональд Трамп протягом останніх тижнів висловив велику зацікавленість щодо приватизації американської Поштової служби через її фінансові збитки.
Про це повідомляє The Washington Post.
За словами співрозмовників видання, Трамп обговорював своє бажання реформувати Поштову службу у своєму маєтку Мар-а-Лаго з Говардом Лутніком, кандидатом на посаду міністра торгівлі та співголовою його президентської перехідної кампанії.
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Раніше цього місяця Трамп також скликав групу посадовців перехідного періоду, щоб запитати їхню думку щодо приватизації агентства. Розповівши про щорічні фінансові збитки поштового агентства, Трамп сказав, що уряд США не повинен субсидіювати цю організацію.
Як розповіли в агенції, конкретні плани Трампа щодо реформування Поштової служби не були одразу зрозумілі. Однак на посаді президента в 2019 році він ворогував з національним поштовим оператором, намагаючись змусити його передати Міністерству фінансів ключові функції, як-от: встановлення тарифів, кадрові рішення, трудові відносини і управління відносинами з найбільшими клієнтами.
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Згідно з повідомленням, через постійне зниження обсягів пошти і повільніший, ніж очікувалося, розвиток бізнесу з доставки посилок Поштова служба США втратила $9,5 мільярда у фінансовому році, який закінчився 30 вересня. Це сталося навіть попри те, що вона зробила нові великі інвестиції в модернізацію об’єктів і обладнання. Згідно з річним фінансовим звітом, агентство має зобов’язання на суму майже $80 мільярдів.
«Скорочення Поштової служби може підірвати індустрію електронної комерції, вдаривши по малому бізнесу та сільських споживачах», — йдеться в матеріалі.
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