Трамп обіцяє спростити життя інвесторам — Finance.ua

Трамп обіцяє спростити життя інвесторам Сьогодні 07:00 — Казна та Політика

Трамп обіцяє спростити життя інвесторам

Нещодавно обраний президент США Дональд Трамп пообіцяв прискорено надати необхідні дозволи всім, хто інвестує $1 млрд або більше в економіку країни.

Про це повідомив Трамп у Truth Social

«Будь-яка особа або компанія, що інвестує $1 млрд або більше у Сполучені Штати Америки, отримає прискорені погодження та дозволи, включно з, але жодним чином не обмежуючись, усіма екологічними схваленнями», — наголосив обраний президент США.

Раніше повідомлялося, що 7 листопада 2024 року в Парижі відбулася зустріч обраного президента США Дональда Трампа, президента України Володимира Зеленського та президента Франції Еммануеля Макрона. Повідомлялося, що розмова тривала близько 35 хвилин. Зеленський назвав її продуктивною.

8 грудня Трамп заявив, що в Україні потрібно негайно припинити вогонь, і закликав Київ і москву почати переговори.

Після цього Зеленський заявив, що «припинений вогонь без гарантій може бути розпалений знову в будь-який момент, як путін це вже робив».

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