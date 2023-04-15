Toyota показала на тизерах новий пікап (Фото) — Finance.ua

Toyota показала на тизерах новий пікап (Фото) Сьогодні 00:24 — Фондовий ринок

Toyota показала на тизерах новий пікап (Фото)

Компанія Toyota продовжує підігрівати інтерес до майбутньої прем’єри пікапа Tacoma наступного покоління. У рамках тизерної кампанії японський автовиробник опублікував свіжі світлини нової Tacoma у виконанні Trailhunter.

У кадр потрапила передня частина кузова позашляхового Toyota Tacoma Trailhunter з фарою (з написом Trailhunter) і чорними ґратами радіатора. На іншому знімку знято задню частину автомобіля зі сталевим заднім бампером, червоним буксирувальним гаком і логотипом ARB. Останній свідчить про те, що у розробці цієї версії брав участь австралійський виробник запчастин для бездоріжжя ARB.

Точна дата прем’єри пікапа Toyota Tacoma нового покоління поки невідома.

Раніше стало відомо, що Toyota зніме з виробництва моделі Toyota Camry, Passo та Pixis Joy в Японії.

Як повідомлялось, Toyota планує розробити 10 нових моделей електромобілів до 2026 року. При цьому обсяг продажів цих транспортних засобів складе 1,5 млн реалізованих одиниць на рік.

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