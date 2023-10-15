Toyota готується випустити заряджену версію Prius — Finance.ua
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Toyota готується випустити заряджену версію Prius

Фондовий ринок
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Toyota готується випустити заряджену версію Prius
Toyota готується випустити заряджену версію Prius
Японська компанія Toyota готується випустити на ринок заряджену версію свого хетчбека Prius. Над новинкою працює гоночний підрозділ Gazoo Racing, пише mashyna.
Відомо, що автомобіль матиме гібридну силову установку, що поєднує 2,0-літровий бензиновий двигун та електромотор із сумарною потужністю понад 300 к.с. Заряджена версія Toyota Prius також отримає модернізовану підвіску та нову гальмівну систему.
Очікується, що новинка також буде оснащена опцією імітації ручного керування Geabrox, яка раніше була розроблена для електрокарів. Зовнішність цієї модифікації Prius буде більш агресивною завдяки спортивному обвісу кузова та заниженому кліренсу. Про дату дебюту новинки поки що нічого не відомо.
За матеріалами:
Finance.ua
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