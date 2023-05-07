ТОП-5 найкращих планшетів середнього класу у 2023 році — Finance.ua

ТОП-5 найкращих планшетів середнього класу у 2023 році Сьогодні 02:00 — Фондовий ринок

ТОП-5 найкращих планшетів середнього класу у 2023 році

Вибираєте новий планшет і не готові витрачати на нього нечувану суму? Тоді поспішаємо порадувати вас — і серед планшетів середнього класу є досить гідні моделі.

У ТОП потрапили планшети таких брендів, як Apple, Samsung і навіть Microsoft. Але про все по порядку.

iPad десятого покоління

Відкриває рейтинг найкращих планшетів середнього класу випущений у 2022 році iPad десятого покоління, який отримав потужний процесор і багато пам’яті. Він оснащується 10,9-дюймовим дисплеєм Liquid Retina з фірмовою технологією Apple True Tone. Базується планшет на такому ж чипсеті Apple A14 Bionic, що й флагманська серія 2020 року iPhone 12. Він має вбудований накопичувач об’ємом до 256 Гбайт і сумісний з такими аксесуарами, як Apple Pencil і Magic Keyboard, які можна придбати окремо за додаткову плату.

Samsung Galaxy Tab S8

Samsung — один з провідних гравців на планшетному ринку і регулярно випускає гідні моделі. Одна з таких — Samsung Galaxy Tab S8. Цей планшет середнього класу обладнаний 11-дюймовою LCD-панеллю виробництва Samsung і побудований на базі флагманського чіпсета Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, який забезпечує йому першокласну продуктивність. Живиться пристрій від акумуляторної батареї ємністю 8000 мАг, заряду якої вистачить на цілий день роботи.

Samsung Galaxy Tab S7 FE

Якщо Samsung Galaxy Tab S8 здасться вам занадто дорогим, то ви можете звернути увагу на його попередника в особі Samsung Galaxy Tab S7 FE, який обладнано ідеально відповідним для роботи і розваг 12,4-дюймовим дисплеєм. Крім цього він сумісний з магнітною клавіатурою, що полегшує набір тексту, і стилусом для письма і малювання на екрані.

Базується Samsung Galaxy Tab S7 FE на чипсеті Qualcomm Snapdragon 750G, якщо йдеться про версію з підтримкою 5G або Snapdragon 778G. Обидві модифікації планшета мають до 8 Гбайт оперативної пам’яті.

iPad mini 2021 модельного року

Якщо ви — не шанувальник великих планшетів, то ідеальним вибором для вас стане компактний iPad mini шостого покоління, випущений 2021 року. Він оснащується 8,3-дюймовим дисплеєм Liquid Retina, і ним набагато простіше користуватися однією рукою, ніж будь-яким іншим планшетом з нашої добірки. При цьому компактні розміри не означають, що планшет має низьку продуктивність. Навпаки, iPad mini 2021 модельного року має потужний чипсет Apple A15 Bionic, як в iPhone 13, і вбудований накопичувач об’ємом до 256 Гбайт.

Ще одна особливість мініпланшета від Apple — це його дизайн. Він має мініатюрні розміри корпусу з плоскими гранями, як у сучасних моделей iPhone.

Microsoft Surface Go 2

Для шанувальників Windows у нас теж є чудова пропозиція. Це Microsoft Surface Go 2, планшет 2-в-1 з 10,5-дюймовим дисплеєм і вбудованою підставкою. Він має найпотужніший чипсет серед усіх моделей, що потрапили в добірку. Це Intel Core i9-7740X із графічним процесором NVIDIA. Цей планшет працює під управлінням операційної системи Windows 11, що робить його ідеальним інструментом для роботи та навчання.

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itechua За матеріалами:

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