ТОП-10 брендів авто, що найчастіше купували у світі минулого року: хто в лідерах — Finance.ua

ТОП-10 брендів авто, що найчастіше купували у світі минулого року: хто в лідерах
Експерти назвали десятку брендів авто, які найчастіше купували у світі у 2023 році.
Про це повідомляє Focus2Move.
У рейтингу World Car Group у 2023 році домінує Toyota (+4,6%), яка зберігає значну відстань від Volkswagen (+10,9%), що посів друге місце. BYD стрибає на 10 місце, перше серед спеціалістів з електромобілів.
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Цей звіт створено шляхом вилучення даних про реєстрацію з Глобальної бази даних, що належить нашій команді, яка відстежує реєстрації в 159 країнах, усі марки, усі моделі.
В 2023 році лідером стала Toyota Group, яка продала 10,8 млн автомобілів (+4,6%), зберігши значну перевагу над усіма іншими.
Другою була Volkswagen Group з 8,8 мільйонами продажів (+10,9%), які різко зросли в Америці (+16,6%) та Європі (+20,3%).
Hyundai-Kia займає 3 місце, продано 7,1 мільйона авто і зростання продажів на 3,9%. Це зростання було підтримано стрибками в Америці (+7,9%) та Азії (+6,3%).
На 4-му місці Renault Nissan Alliance — 6,9 мільйонів продажів (+5,8%). В Азії (-15,3%) і Африці (-8,8%) це компенсується зростанням в обох Америці (+22,2%) і Європі (+18,0%).
Stellantis зберігає п’яте місце з 6,5 млн продажів (+3,2%). Він втратив продажі в Азії (-13,3%), тоді як повідомлялося про зростання в Європі (+12,5%).
Позаду General Motors з 6,2 мільйонами продажів (+3,3%).
Далі йдуть Honda Motor з 4,1 мільйонами нових продажів (+4,2%) і Ford з 3,9 мільйонами проданих одиниць (+4,5%).
На 9 місці Suzuki з 3,05 мільйонами продажів (-0,2%).
На 10 місці BYD — піднявшись на 3 позиції - з 2,6 мільйонами продажів (+46,3%). Китайська група досягла кращих результатів, ніж Tesla (145 годин з 1,7 мільйонами продажів, зростання на 22,0%), хоча вона все ще продає багато автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння.
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