Tiffany розпродала 250 NFT-кулонів у вигляді CryptoPunks за 20 хвилин — Finance.ua

Tiffany розпродала 250 NFT-кулонів у вигляді CryptoPunks за 20 хвилин Вчора 00:22 — Фінтех і Картки

Ювелірна компанія Tiffany & Co. продала всі 250 перепусток NFTiff, які власники токенів CryptoPunks можуть обміняти на кулони з дорогоцінних металів, що повторюють їх персонажів NFT-колекції.

Продаж розпочався 5 серпня і був закритий через 20 хвилин після старту. Кожен NFT був проданий за 30 ETH (близько $53 000), що принесло компанії дохід у розмірі 13,2 млн доларів.

Власники NFTiffs мають обміняти свої токени до 12 серпня, повідомляється на сайті Tiffany. Щодо кулонів, покупці отримають їхню візуалізацію до жовтня 2022 року, а готові ювелірні вироби — на початку 2023 року.

Дизайнери Tiffany перетворять кожен токен на унікальний кулон, як матеріали будуть використані 18-каратне рожеве та жовте золото. Загалом у колекції CryptoPunks зустрічається 87 різних атрибутів та 159 кольорів, які також будуть враховані при виготовленні прикрас. У кожному виробі буде використано щонайменше 30 дорогоцінного каміння та/або діамантів для створення індивідуального дизайну.

CryptoPunks — це одна з перших колекцій NFT на блокчейні Ethereum. Вона запущена у червні 2017 року студією Larva Labs та куплена Yuga Labs у 2022 році. Колекція складається з 10 000 NFT у вигляді піксельних зображень людей 24×24. На 8 серпня мінімальна ціна за один токен становила 13 ETH (~$23 049).

1 серпня, після оголошення Tiffany про майбутній випуск NFTiff, добовий обсяг торгів токенами CryptoPunks зріс на 1847%. За добу було продано токенів на 1226,68 ETH (~1,94 млн доларів).

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