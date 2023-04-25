Telegram додав опцію купівлі Bitcoin — Finance.ua

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Telegram додав опцію купівлі Bitcoin

Криптовалюта
24
Telegram додав опцію купівлі Bitcoin
Telegram додав опцію купівлі Bitcoin
Офіційний telegram-бот Wallet додав підтримку купівлі та продажу Bitcoin за допомогою банківської картки через веб-інтерфейс.
Про це розробники бота повідомили у себе на сторінці.
Купувати і продавати криптовалюту користувачі можуть через розділ «Маркет» у веб-інтерфейсі. У списку методів розрахунку вказана банківська карта або однорангові угоди p2p-маркету. Користувачі можуть конвертувати між собою BTC, tether (USDT) і TON.
Нагадаємо, в середині березня 2023 року бот @wallet додав підтримку USDT. При цьому гаманець доступний тільки для верифікованих акаунтів месенджера з прив’язкою до номера телефону.
У 2022 році у користувачів месенджера з’явилася можливість купувати і продавати короткі нікнейми через майданчик Fragment. Торгівля нікнеймами доступна не тільки для персональних акаунтів, а й для пабліків і груп. Право власності на назви зберігаються в реєстрі мережі TON.

Курс криптовалют до долара 💸

За матеріалами:
noworries
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