Тайванський Foxconn виграв замовлення на виробництво AirPods: побудує завод в Індії за $200 мільйонів — Finance.ua

Тайванський Foxconn виграв замовлення на виробництво AirPods: побудує завод в Індії за $200 мільйонів Сьогодні 13:34 — Фондовий ринок

Тайванський виробник Foxconn — ключовий постачальник для Apple — виграв замовлення на виробництво AirPods і планує побудувати завод в Індії вартістю 200 млн дол для виробництва бездротових навушників.

Про це пише Reuters із посиланням на два ознайомлені джерела.

"Ця угода дозволить Foxconn, найбільшому в світі контрактному виробнику електроніки, який збирає близько 70% всіх iPhone, вперше стати постачальником AirPod і підкреслить зусилля ключового постачальника Apple щодо подальшої диверсифікації виробництва за межами Китаю.

Наразі AirPods виробляються низкою китайських постачальників", — йдеться у повідомленні.

Одне з джерел повідомило, що Foxconn інвестує понад 200 мільйонів доларів у новий завод AirPod в Індії в південному індійському штаті Телангана. Не відразу було зрозуміло, скільки коштуватиме замовлення AirPod.

Співрозмовник агентства розповів, що посадові особи Foxconn місяцями обговорювали всередині компанії, чи варто збирати AirPods через відносно низьку рентабельність виробництва цього пристрою, але врешті-решт вирішили продовжити угоду, щоб «посилити взаємодію» з компанією Apple.

«Таким чином, ми з більшою ймовірністю отримаємо замовлення на їхню нову продукцію», — сказало джерело.

За словами джерела, рішення про створення виробництва в Індії було прийнято на вимогу Apple.

Foxconn змагається з тайванськими конкурентами, такими як Wistron Corp і Pegatron Corp, щоб отримати більше замовлень від Apple, найдорожчої компанії світу.

Акції підрозділу Foxconn підскочили майже на 9% після того, як Reuters вперше повідомило про цю новину, відновивши попереднє падіння на 2,2%. Акції самого Foxconn виросли на 0,5%.

Аналітики раніше повідомляли, що Apple попросила постачальників, включаючи Foxconn, виробляти AirPods в Індії, але такі деталі, як розмір інвестицій, терміни і те, які постачальники мають виробничі плани в країні, не розголошувалися.

Foxconn відмовився від коментарів. Apple не відразу відповіла на запит про коментарі.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.