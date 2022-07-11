Тарифний пакет від ПУМБ «Все буде Україна» - з думкою про потреби вимушено переміщеного бізнесу — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Тарифний пакет від ПУМБ «Все буде Україна» - з думкою про потреби вимушено переміщеного бізнесу Вчора 15:02 — Кредит&Депозит

Фінансовий партнер десятків тисяч клієнтів мікро та малого бізнесу Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) створив новий тарифний пакет для вимушено переміщеного бізнесу — «Все буде Україна».

Разом долати труднощі легше. Саме тому ПУМБ подбав, аби умови тарифного пакету враховували всі нагальні потреби релокованого бізнесу та сприяли якнайшвидшому відновленню його діяльності на безпечній території.

Пакетом передбачено мінімальні тарифи за послуги в гривні:

низьку абонплату — 1 грн/місяць ;

достатню кількість безкоштовних платежів за межі ПУМБ — 15 шт. на місяць;

відсутність щомісячної абонплати за один встановлений POS-термінал;

знижену вартість у розмірі 11 грн за платежі у сумі понад 100 000,01 грн;

внесення готівки на власний рахунок з комісією лише 0,1% від суми.

А також додаткові можливості за валютообмінними операціями:

купівля та продаж валюти — 0,1% від суми;

платежі в іноземній валюті: в дол. — 0,15% від суми ( мін. 20 дол, макс. 150 дол.), в євро/інші — 0,15% від суми (мін. 20 євро, макс. 150 євро).

І це ще не все, адже у рамках тарифного пакета «Все буде Україна» клієнти зможуть без оплати користуватись послугами банку з перевірки документів, пов’язаних з веденням зовнішньо-економічної діяльності (ЗЕД), та інших внутрішньоторговельних паперів, що значно зекономить час та кошти бізнесу.

Новий тариф діятиме шість місяців з моменту підключення.

Скористатись його перевагами на користь свого бізнесу можуть як нові, так і діючі клієнти банку, які долучились до програми релокації підприємств, здійснивши повне або часткове їх переміщення з регіонів, що постраждали від ворожих дій.

Для отримання більш детальної інформації звертайтеся за телефоном 0 800 501 275.

Разом відбудуємо! ПУМБ поруч!

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