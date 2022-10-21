Тариф на газ може зрости: Гетманцев розповів, коли його переглядатимуть — Finance.ua

Тариф на газ може зрости: Гетманцев розповів, коли його переглядатимуть Вчора 20:20 — Фондовий ринок

Тариф на газ для побутових споживачів можуть переглянути у квітні. Зі слів голови податкового комітету Данила Гетманцева поточний тариф невиправдано низький.

Про це він розповів під час на бізнес-форуму «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: виклики воєнного часу», передає 24 канал.

«ПСО (механізм покладання спеціальних обов’язків. — Ред) — це принципова позиція президента, принципова позиці уряду, що ми виконаємо ті обіцянки, які брали перед людьми — до кінця опалювального сезону не будемо змінювати тарифи. Тому до квітня місяця тарифи не будуть змінені. Після квітня є підстави говорити про те, що його треба змінювати» — заявив нардеп.

Він також додав, що, на його думку, це потрібно було зробити набагато раніше, адже фіксований тариф на газ для побутових споживачів на рівні 7,99 гривні за кубометр газу — «це невиправдано дешево». Разом є тим Гетманцев наголошує, що обіцянка уряду та президента буде виконана.

Таблиця: 24 канал

Довідка Finance.ua:

українці масово скаржаться на облгази, бо ті ігнорують актуальні показання. Трапляються випадки, коли українці щомісяця сумлінно та вчасно передають показання газового лічильника, але натомість у платіжках — нулі чи, навпаки, приписки;

у «Газопостачальній компанії «Нафтогаз України» розповіли, в якому випадку споживачі можуть отримати знижку при сплаті за газ;

в Україні за рік вартість блакитного палива зросла на 16%. Цього року тариф на газ не підвищуватимуть (як і до середини 2023-го), однак порівняно з минулим опалювальним сезоном суми у платіжках збільшаться.



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УНІАН За матеріалами:

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