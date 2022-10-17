«Газова рулетка» замість лічильника: чому облгази ігнорують показання та що робити — Finance.ua

«Газова рулетка» замість лічильника: чому облгази ігнорують показання та що робити Вчора 08:01 — Особисті фінанси

«Газова рулетка» замість лічильника: чому облгази ігнорують показання та що робити

Українці масово скаржаться на облгази, бо ті ігнорують актуальні показання. Трапляються випадки, коли українці щомісяця сумлінно та вчасно передають показання газового лічильника, але натомість у платіжках — нулі чи, навпаки, приписки.

Замість реально спожитого і вчасно переданого об’єму газу багато споживачів спостерігають у квитанціях своєрідну «рулетку»: або нулі, або суттєво завищені цифри. Як з’ясувалося, відбувається це з цілої низки причин (іноді — абсурдних чи неочевидних). ГазПравда підготувала практичні поради для споживачів, як боротися з неточними показаннями в платіжках.

Хто та як рахує спожиті кубометри

За газові труби, лічильники й передачу показань відповідають саме облгази (вони ж — оператори газорозподільних мереж). Їм укрїнці платять за доставку (розподіл) газу.

Тобто передавати показання слід саме облгазам, а не газопостачальним компаніям. Хоча багато споживачів досі помилково звертаються саме до постачальників. Так само люди часто скаржаться до постачальників і щодо некоректних показань.

Утім, постачальник газу навіть не бачить показань лічильника, які облгазу передає сам споживач.

Алгоритм передачі показань:

споживач кожного місяця з 1 до 5 числа передає показання лічильника своєму облгазу і той фіксує фактичне споживання за звітний період;

у разі, якщо споживач не передав показання лічильника до 5 числа, облгаз самостійно формує спожитий обсяг на основі «планового місячного об’єму споживання»;

далі облгаз передає дані спожитого об’єму «Оператору ГТС», який уже інформує щодо об’ємів кожного домогосподарства постачальні компанії;

лише після цього постачальник нараховує кінцеву суму за спожитий газ. Тобто лише облгаз має доступ до даних від споживачів і розраховує об’єм спожитого газу, за яким постачальник проводить розрахунок суми до оплати за постачання «блакитного палива».



Утім, із точністю підрахунків спожитого газу в облгазів не все гаразд. Останнім часом, як пише ГазПравда, надходить усе більше скарг на неточні показання. Попри те, що люди вчасно передають дані своїх лічильників, актуальні показання ігнорують, а натомість у платіжках малюють зовсім інші цифри.

Сплеск скарг від споживачів на неточні показання в платіжках фіксує й Газопостачальна компанія «Нафтогаз України».

У облгазах проблеми з неточним фіксуванням показань лічильників визнають.

Частково проблемний облік облгази пов’язують із війною. Мовляв, багато людей переїхало, не користуються газом чи просто не передають показань. Та виявляється, що збій може статися, якщо просто подати показання не одним способом, а одразу декількома.

«Щоб показання лічильника були передані коректно, потрібно обрати лише 1 спосіб відправлення показань. Споживачі, передаючи показання газового лічильника, використовують одночасно декілька сервісів компанії. Білінгова система тоді може некоректно відображати дані через задвоювання та перенавантаження», — пояснює комерційний директор «Київоблгазу» Ярослав Деркач.

«Якщо споживач тимчасово не проживає у помешканні, та, відповідно, не використовує природний газ — необхідно продублювати попередні показання лічильника газу», — додає Деркач.

Неправильно зафіксувати показання можуть і в разі надсилання «нерозбірливого фото» або завищення показань попереднього місяця, додають у «Вінницягазі».

«Показання лічильників фіксуються некоректно тоді, коли самі споживачі завищують показання попереднього місяця, або додають нерозбірливе фото, або коли споживач неправильно вказує особовий рахунок при передачі даних. Показання також не фіксується, якщо споживач подає нижчі показання, аніж зафіксовані контрольні чи розрахункові показання лічильника», — перераховує можливі варіанти помилок з обліком комерційний директор АТ «Вінницягаз» Олександр Товмач.

Як змусити облгаз рахувати правильно

Правильно та своєчасно фіксувати показання лічильника — обов’язок облгазів. Тому не варто соромитися звертатися до них за роз’ясненнями та вимагати зробити звірку показань.

Після цього облгаз має передати постачальнику нові відкориговані показники лічильника, щоб у наступних платіжках за спожитий газ ви отримали актуальні цифри та суми. Адже постачальник зможе здійснити споживачеві перерахунок лише на підставі відкоригованих показань.

До речі, звіряти показання облгази мають як мінімум кожні пів року.

«Кодексом газорозподільних мереж передбачено, що облгаз має право здійснювати контрольні зняття показань лічильника природного газу споживача та зобов’язаний робити це не рідше одного разу на 6 місяців (з урахуванням встановленого строку для контрольного огляду вузла обліку) та формувати об’єм розподілу і споживання природного газу по об’єкту споживача за розрахунковий місяць, в якому було здійснено контрольне зняття показань лічильника газу, з урахуванням його фактичних показань», — нагадують у ГазПравді.

Тож у випадку неточних показань можна звертатись з офіційним письмовим зверненням до свого облгазу. У ньому слід описати ситуацію та вимагати провести контрольне зняття показань лічильника, а також зробити перерахунок відповідно до фактичних даних.

Самі облгази також пропонують алгоритм дій у випадку некоректних даних у платіжках. Насамперед радять звернутися до найближчого 104.ua клієнтського простору із заявою. Але її можна подати й онлайн. Окрім того, треба:

зафіксувати показання лічильника за допомогою камери — фото має бути чітким та якісним.

щоб підтвердити актуальну дату, поряд з лічильником сфотографувати чек з магазину, свіжу газету чи інший носій з відображенням поточної дати. Якщо на вашому пристрої дата виставляється на фото автоматично, цього робити не потрібно.

отримане фото надіслати на електронну адресу контакт-центру облгазу.

У темі листа слід вказати «Для коригування показань», а далі прикріпити фото лічильника та номер особового рахунку.

Перерахунок показань газового лічильника за зверненням споживача займає до десяти діб, з дня подачі заяви.

Якщо облгаз відмовляється робити контрольне зняття показань і перерахунок, фахівці ГазПравди радять скаржитися до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), виклавши всі обставини справи та надавши підтверджуючі документи, якщо такі існують.

А Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» рекомендує клієнтам, які мають проблеми з відображенням показань їх газового лічильника, звертатися до НКРЕКП не просто зі скаргою про порушення з боку облгазів, а й вимагати провести їх перевірку на предмет дотримання ліцензійних умов.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.