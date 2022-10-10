Українцям пояснили, як отримати знижку при сплаті за газ — Finance.ua
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Українцям пояснили, як отримати знижку при сплаті за газ

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У «Газопостачальній компанії «Нафтогаз України» розповіли, в якому випадку споживачі можуть отримати знижку при сплаті за газ.
Про це повідомляє прес-служба компанії в Facebook.
«Нагадуємо, що кожен клієнт має можливість отримати знижку 1%. Ось два простих кроки для її нарахування», — йдеться у повідомленні.
  1. Потрібно зробити повну оплату рахунка до 15 числа поточного місяця.
  2. Сплатити необхідно в особистому кабінеті my.gas.ua або у чат-боті GASUA.
В компанії звернули увагу на те, що знижка не сумується та нараховується за умови відсутності заборгованості. Тобто сплатити необхідно всю суму з копійками.
«За умови виконання усіх дій, ви отримуєте нарахування знижки в 1% на наступний платіж», — додали в «Нафтогазі».
З 1 травня майже 10 млн користувачів газу в Україні були переведені на обслуговування у «Нафтогаз України» через те, що місцеві газові компанії не змогли виконувати свої функції.
Таким чином, «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» наразі обслуговує понад 12 млн побутових споживачів газу. Компанія контролює понад 80% розподілу газу в країні, 98% постачання населенню і 100% постачання газу для теплокомуненерго.
За матеріалами:
УНІАН
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