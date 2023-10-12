Свириденко очікує, що цьогоріч економіка зросте щонайменше на 4% — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Свириденко очікує, що цьогоріч економіка зросте щонайменше на 4%

Казна та Політика
37
Свириденко очікує, що цьогоріч економіка зросте щонайменше на 4%
Свириденко очікує, що цьогоріч економіка зросте щонайменше на 4%
За підсумками поточного року зростання економіки складе щонайменше 4%, а наступного року — щонайменше 5%.
Про це перший віцепрем'єр-міністра України — міністр економіки України Юлія Свириденко сказала під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі.
«Цього року зростання (економіки. — Ред.) у нас буде щонайменше 4%, наступний рік ми прогнозуємо щонайменше 5%. Якщо подивитись по основним галузям, то у нас є зростання і в машинобудуванні, і в будівельній галузі, і зростання торгівлі на фоні стабільного попиту», — сказала Свириденко.
Читайте також
Вона зазначила, що основний стимул для такого зростання — це макродопомога бюджету, яка створює стимули для виплат заробітних плат держслужбовцям, військовим та йде на забезпечення соцвиплат.
«Я прогнозую, що наступний рік ми будемо помірно, але зростати, звичайно, для нас великий виклик — це логістичні перепони і експортні можливості. Якщо ми зможемо відновити постійно діючий коридор для аграрної продукції, то тоді можна очікувати і більш оптимістичні прогнози щодо економічного зростання», — зауважила Свириденко.
Читайте також
Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд очікує зростання ВВП України за підсумками 2023 року на рівні 2%, що значно відрізняється від квітневого прогнозу Фонду на цей рік, який мав негативну динаміку на рівні «мінус» 3% для охопленої війною країни. За прогнозами Світового банку, зростання ВВП України цього року очікується на рівні 3,5%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.