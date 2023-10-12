Свириденко очікує, що цьогоріч економіка зросте щонайменше на 4% — Finance.ua

Свириденко очікує, що цьогоріч економіка зросте щонайменше на 4% Сьогодні 13:30 — Казна та Політика

Свириденко очікує, що цьогоріч економіка зросте щонайменше на 4%

За підсумками поточного року зростання економіки складе щонайменше 4%, а наступного року — щонайменше 5%.

Про це перший віцепрем'єр-міністра України — міністр економіки України Юлія Свириденко сказала під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі.

«Цього року зростання (економіки. — Ред.) у нас буде щонайменше 4%, наступний рік ми прогнозуємо щонайменше 5%. Якщо подивитись по основним галузям, то у нас є зростання і в машинобудуванні, і в будівельній галузі, і зростання торгівлі на фоні стабільного попиту», — сказала Свириденко.

Вона зазначила, що основний стимул для такого зростання — це макродопомога бюджету, яка створює стимули для виплат заробітних плат держслужбовцям, військовим та йде на забезпечення соцвиплат.

«Я прогнозую, що наступний рік ми будемо помірно, але зростати, звичайно, для нас великий виклик — це логістичні перепони і експортні можливості. Якщо ми зможемо відновити постійно діючий коридор для аграрної продукції, то тоді можна очікувати і більш оптимістичні прогнози щодо економічного зростання», — зауважила Свириденко.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд очікує зростання ВВП України за підсумками 2023 року на рівні 2%, що значно відрізняється від квітневого прогнозу Фонду на цей рік, який мав негативну динаміку на рівні «мінус» 3% для охопленої війною країни. За прогнозами Світового банку, зростання ВВП України цього року очікується на рівні 3,5%.

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Укрінформ За матеріалами:

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