Світові ціни на нафту і газ збагатили у 2022 році операторів енергетичного ринку — Finance.ua

Світові ціни на нафту і газ збагатили у 2022 році операторів енергетичного ринку Сьогодні 06:13 — Енергетика

Згідно зі звітом консалтингової компанії McKinsey&Company, нестабільність на світовому ринку енергоносіїв через повномасштабне вторгнення росії в Україну дозволила нафтотрейдерам і виробникам нафти і газу отримати рекордні прибутки за підсумками 2022 року.

Про це повідомляє The Guardian

Як зазначає видання з посиланням на звіт консалтингової компанії McKinsey&Company, за останні чотири роки прибуток від світової торгівлі сировинними товарами зріс приблизно до 52 млрд доларів у 2021 році порівняно з 27 млрд доларів у 2018-му. Цей тренд не зупиняється, а навпаки — нарощує оберти. Зростання переважно було зумовлене прибутками від торгівлі нафтою, які за цей період зросли більш ніж на 90% — до 18 млрд доларів. Прибутки від торгівлі електроенергією та газом зросли з 7 млрд доларів до 13 млрд доларів.

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The Guardian наводить дані зі звіту McKinsey, де зазначено, що після вторгнення росії в Україну вартість ринку продовжувала зростати протягом 2022 року, що призвело до рекордних прибутків великих світових торговців.

«Такі компанії, як Vitol і Trafigura, перебувають в центрі уваги через прибутки після вторгнення в Україну. Прибуток цих компаній від глобальної торгівлі сировинними товарами майже подвоївся — до понад 50 млрд доларів (30 млрд фунтів стерлінгів) за останні роки через нестабільність цін на нафту», — засвідчують аналітики.

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У звіті McKinsey&Company підкреслили, що війна в Україні призвела до «перевпорядкування» глобальних потоків нафти та газу. Як зазначили автори доповіді, ринок нафти побудований на низці складних фінансових інструментів, заснованих на цінах поточних і майбутніх контрактів. За оцінками, фізична кількість нафти в 13 разів менша від тої, що продається через фінансові контракти.

Країни ЄС почали більше покладатися на Близький Схід, Латинську Америку, США та Західну Африку щодо імпорту нафти та газу, що значно подовжує логістику поставок і збільшує витрати на доставку.

«Війна спричинила нестабільність на товарних ринках, зокрема нафти та газу, що дозволило трейдерам отримати значну маржу на різких цінових змінах. Незважаючи на кроки деяких компаній, що займаються викопним паливом, до декарбонізації, торгівля нафтою та газом, а також іншими товарами, такими як сільськогосподарська продукція та метали, залишається дуже прибутковою», — відзначається у звіті.

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