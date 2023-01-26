росія перевалює в морі рекордні обсяги нафти — Bloomberg — Finance.ua

росія перевалює в морі рекордні обсяги нафти — Bloomberg Сьогодні 20:43 — Енергетика

росія перевалює в морі рекордні обсяги нафти — Bloomberg, Bloomberg

Перевалка російської нафти марки Urals у морі досягла рекордних значень після запровадження граничної ціни на неї.

Таким чином москва намагається подолати витрати на фрахт, які зросли після європейських санкцій, повідомляє Bloomberg

За даними агентства, за підсумками січня, постачання Urals можуть досягти рекордних 14 млн барелів. Обсяг перевалки за грудень 2022 року та січень 2023 року становитиме 19 млн барелів.

За оцінкою Bloomberg, у перевалці російської Urals задіяно п’ять супертанкерів із порту Сеута на африканському узбережжі Іспанії. За даними системи з відстеження танкерів, два з них перебувають у Сеуті, ще три вже відпливли до Азії. Також до кінця місяця до Сеути мають прибути шість танкерів з Urals із портів у Балтійському морі.

«Більшість російської нафти марки Urals перевозиться за тисячі миль в Азію відносно невеликими танкерами через європейський бойкот. Це розтягнуло флот, піднявши фрахтові ставки для невеликих танкерів, які не так добре підходять для торгівлі на далекі відстані», — пише Bloomberg.

Як повідомлялося, 5 грудня 2022 року держави G7 та ЄС запровадили стелю цін на постачання нафти з росії на рівні $60 за барель.

З 5 лютого набудуть чинності санкції, спрямовані проти російських нафтопродуктів.

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