Суд задовольнив позов Мін’юсту щодо стягнення в дохід держави активів «Татнафти»: подробиці — Finance.ua
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Суд задовольнив позов Мін’юсту щодо стягнення в дохід держави активів «Татнафти»: подробиці

Казна та Політика
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Суд задовольнив позов Мін’юсту щодо стягнення в дохід держави активів «Татнафти»: подробиці
Суд задовольнив позов Мін’юсту щодо стягнення в дохід держави активів «Татнафти»: подробиці
Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції щодо застосування санкцій у вигляді стягнення в дохід України активів ПАТ «Татнафта імені В.Д. Шашина».
Про це повідомляє Мін’юст.
«Ухвалено рішення Вищого антикорупційного суду про задоволення позову Мін’юсту щодо застосування санкції у виді стягнення в дохід держави активів ПАТ „Татнафта імені В.Д. Шашина“ — однієї з найбільших російських нафтових компаній за обсягом видобутку та переробки», — наголосили в Мін’юсті.
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ПАТ «Татнафта імені В.Д. Шашина» є одним із найбільших промислових конгломератів у сфері видобутку, перероблення та реалізації нафтопродуктів у рф. Ця компанія є стратегічно важливою для рф.
Нафтопереробна компанія стабільно сплачує значні податки до російського бюджету, кошти з якого спрямовуються на розвиток і підтримку військово-промислового комплексу (ВПК) рф.
«Татнафта» посилює енергетичний та економічний потенціал рф, що використовується її політичним керівництвом для ведення війни проти України.
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Один із ключових проєктів групи — комплекс нафтопереробних заводів «Танеко» у Нижньокамську (Татарстан, рф), який виробляє приблизно 20 видів продукції, включаючи авіакеросин і дизельне паливо, що постачаються на підприємства ВПК рф.
ВАКС постановив застосувати до ПАТ «Татнафта імені В.Д. Шашина» санкцію, передбачену пунктом 1−1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції».
На підставі рішення суду, в дохід України стягнуто корпоративні права підприємства якими напряму володіла ПАТ «Татнафта імені В.Д. Шашина», а саме:
  • 100% частки в статутному капіталі ТОВ «Татнафта-АЗС-Україна»;
  • 92,98% частки в статутному капіталі ТОВ «Харків-капітал»;
  • 88,97% частки в статутному капіталі ТОВ «Полтава-капітал».
Ці компанії володіють нафтобазами, АЗК, нежитловими будівлями, земельними ділянками, бензовозами та автомобілями на території Харківської та Полтавської областей.
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«Рішення ВАКС може бути оскаржене в апеляційному порядку. Відповідачі та треті особи мають п’ять днів з моменту опублікування повного тексту рішення на сайті суду для подання апеляції», — додали в Мін’юсті.
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