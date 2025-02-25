Країни, які проти передачі Україні активів рф — Finance.ua

Країни, які проти передачі Україні активів рф Сьогодні 14:39

Країни, які проти передачі Україні активів рф

Низка країн Європейського союзу (ЄС) та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн виступають проти передачі Україні заморожених активів рф.

Про це повідомляє Politico

Як повідомляє Politico, європейські країни можуть арештувати російські активи через те, що залишаються осторонь переговорів Сполучених Штатів Америки (США) та росії. Це дозволить їм забезпечити собі місце у діалозі.

Тим часом країни Балтії, а також Північної Європи вважають, що кошти необхідно негайно передати Україні. Цю позицію також підтримують:

Польща;

Чехія;

головний дипломат ЄС Кая Каллас.

Серед країн, які виступають проти передачі активів Україні:

Франція;

Німеччина;

Італія;

Іспанія;

президент Єврокомісії.

Ті, хто виступають проти побоюються, що конфіскація активі може налякати міжнародних інвесторів, а також позбавити ЄС найбільшої переваги в мирних переговорах.

«Якби ви розморозили (активи, — ред.) і віддали Україні, у вас їх більше немає, і ви не можете використовувати їх як розмінну монету», — заявив один із дипломатів ЄС з останнього табору.

Politico додає, що вчора, 24 лютого, президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі з головою Білого дому Дональдом Трампом заявив, що західні союзники можуть законно використовувати доходи від активів під час війни. Водночас він наполягав на тому, що конфіскація є нібито незаконною.

Заморожені активи росії

Наприкінці грудня голова Міністерства закордонних справ (МЗС) України Андрій Сибіга закликав партнерів перейти від заморожування активів рф до їх конфіскації та зазначив, що кошти потрібно спрямовувати на підтримку України.

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