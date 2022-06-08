Суд арештував майно росії вартістю понад 600 млн грн — Finance.ua

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Суд арештував майно росії вартістю понад 600 млн грн

Вчора 18:32Казна та Політика
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Суд арештував майно росії вартістю понад 600 млн грнСуд арештував майно росії вартістю понад 600 млн грн
В Україні суд наклав арешт на 420 залізничних вагонів вартістю понад 500 млн грн і товарно-матеріальні цінності на суму понад 130 млн грн, що належать підприємствам російської федерації.
Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України
Зазначається, що встановлено групу нерезидентів російської федерації, які ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.
З метою недопущення втрат бюджету на товарно-матеріальні цінності (добрива, катанка металева), відповідно до ухвали слідчого судді накладено арешт. Загальна ринкова вартість арештованих товарно-матеріальних цінностей становить понад 130 млн грн., їх передано до АРМА.
Крім того, арештовано 420 вагонів орієнтовною вартістю 500 млн грн. Вирішується питання про їх передачу для використання Укрзалізницею.
«Бюро економічної безпеки України продовжує оцінку товарів, що знаходяться у вагонах. Загальна вартість арештованих вагонів становить понад 15 млрд грн. Вартість товарно-матеріальних цінностей у вагонах оцінюється в 3 млрд грн. Всього БЕБ забезпечило накладення арешту на активи росії та білорусі на суму близько 30 млрд грн. Системно працюємо в цьому напрямі і щодня збільшуємо цю суму на декілька мільйонів. Всі активи країни-агресора мають працювати для відбудови українських міст та на відновлення економіки України», — зазначив директор БЕБ Вадим Мельник.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.ua
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