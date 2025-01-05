Статки 25 найзаможніших росіян зросли на $18,5 млрд у 2024 році — Finance.ua

Статки 25 найзаможніших росіян зросли на $18,5 млрд у 2024 році Сьогодні 06:12 — Світ

Статки 25 найзаможніших росіян зросли на $18,5 млрд у 2024 році

За 2024 рік статки 25 найзаможніших росіян збільшилися на 18,5 млрд доларів.

Відповідні дані наводять у рейтингу Bloomberg Billionaires Index.

Читайте також Що відомо про статки та активи Трампа

Дані Bloomberg базуються на вартості акцій компаній, що належать бізнесменам.

Світові лідери серед багатіїв

Так, до списку увійшли 500 найзаможніших людей світу.

У першій трійці — американці Ілон Маск (423 млрд доларів), Джефф Безос (239 млрд) та Марк Цукерберг (207 млрд).

Читайте також Статки Ілона Маска зросли на $26 млрд на тлі ймовірної перемоги Трампа

Загалом до рейтингу потрапили також 25 росіян. Їхні сумарні статки становлять 347,62 млрд доларів.

Це 15,8% від ВВП усієї Росії, який Світовий банк оцінює у 2,2 трлн доларів.

Букви За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.