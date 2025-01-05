Статки 25 найзаможніших росіян зросли на $18,5 млрд у 2024 році — Finance.ua
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Статки 25 найзаможніших росіян зросли на $18,5 млрд у 2024 році

Світ
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Статки 25 найзаможніших росіян зросли на $18,5 млрд у 2024 році
Статки 25 найзаможніших росіян зросли на $18,5 млрд у 2024 році
За 2024 рік статки 25 найзаможніших росіян збільшилися на 18,5 млрд доларів.
Відповідні дані наводять у рейтингу Bloomberg Billionaires Index.
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Дані Bloomberg базуються на вартості акцій компаній, що належать бізнесменам.

Світові лідери серед багатіїв

Так, до списку увійшли 500 найзаможніших людей світу.
У першій трійці — американці Ілон Маск (423 млрд доларів), Джефф Безос (239 млрд) та Марк Цукерберг (207 млрд).
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Загалом до рейтингу потрапили також 25 росіян. Їхні сумарні статки становлять 347,62 млрд доларів.
Це 15,8% від ВВП усієї Росії, який Світовий банк оцінює у 2,2 трлн доларів.
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