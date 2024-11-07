Що відомо про статки та активи Трампа — Finance.ua

Що відомо про статки та активи Трампа Сьогодні 21:30 — Світ

Що відомо про статки та активи Трампа

Інтрига останніх місяців розв’язана: республіканець Дональд Трамп переміг на виборах і стане 47-м президентом США. Він перший з 1892 року президент, який обійматиме цю посаду два терміни, але не поспіль. Трамп також перший в історії країни лідер, якого суд визнав винним у скоєнні кримінальних злочинів. І, що приємно для нього, він найбагатший американець на цій посаді: Forbes оцінює його статки у близько 6 мільярдів доларів.

Про це пише «Слово і діло».

Експерти наголошують, що визначити реальний розмір статків Дональда Трампа складно через нестабільну вартість його активів та накопичені ним ще не виплачені судові штрафи.

Інфографіка: «Слово і діло»

У 2014 році чистий капітал Трампа оцінювався виданням Forbes у 3,9 млрд доларів, у 2015 році — у 4,1 млрд, у 2016 році — у 4,5 млрд доларів.

Під час першого президентського терміну розмір статків Трампа був таким: 2017 рік — 3,5 млрд доларів, 2018 та 2019 рік — 3,1 млрд доларів, 2020 рік — 2,1 млрд доларів.

В 2020 році чистий капітал Трампа становив близько 2,1 млрд доларів, у 2021 році — 2,4 млрд, у 2022 році — 3 млрд, у 2023 році — 2,5 млрд.

За оцінкою Forbes на початок 2024 року, статки Трампа оцінювалися в 2,3 млрд доларів. До початку листопада його чистий капітал зріс до 6 млрд доларів, це сталося за рахунок росту акцій Trump Media & Technology Group (TMTG). Таким чином, він посідає 549 місце у світовому рейтингу мільярдерів.

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До речі, Bloomberg оцінює його загальний чистий капітал у 7,07 млрд доларів.

Багатство Трампа від початку було засноване на імперії нерухомості, яку він почав будувати ще зі своїм батьком. Обраний президент США володіє такими об’єктами, як маєток Мар-а-Лаго в Палм-Біч (Флорида), Trump Tower на Мангеттені (Нью-Йорк), часткою в офісній будівлі на Avenue of the Americas 1290 на Мангеттені (Нью-Йорк). Загалом його інвестиції в нерухомість оцінюються в 1,1 млрд доларів.

Найдорожчим активом Трампа на сьогодні є 57% акцій Trump Media & Technology Group, яка володіє його соціальною мережею Truth Social (вона була створена після того, як обліковий запис президента видалили з колишнього Twitter у 2021 році). Ринкова вартість компанії переживає різкі коливання, зараз частка Трампа оцінюється у 3,5 млрд доларів.

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Ще близько мільярда коштують гольф-клуби та курорти Трампа, зокрема Trump National Doral Miami Golf Resort.

Його ліквідні активи та готівка оцінюються в 0,4 млрд доларів, інші активи — в 0,1 млрд доларів.

Після публікації фінансової звітності Трампа цього літа стало відомо, що він заробив 300 тисяч доларів на продажі фірмових Біблій, зазначених у документах як «Біблія Грінвуда» (вона продається у співпраці зі співаком кантрі-музики Лі Грінвудом за 60 доларів, з автографом Трампа — за 1000 доларів).

Трамп також отримав прибуток від продажу кількох своїх книг. Зокрема, він заробив 4,5 млн доларів як гонорар за книгу «Листи Трампу», в якій представлені його листи до знаменитостей, і 500 тисяч доларів за книгу «A MAGA Journey».

У звітах також було зазначено, що Трамп має криптовалюту на суму від 1 до 5 млн доларів.

При цьому Трамп має ще й фінансові зобов’язання, включаючи іпотечні кредити на Trump Tower та інші об’єкти нерухомості, а також недавні борги за судовими рішеннями. Він оскаржує рішення на загальну суму понад 500 млн доларів.

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