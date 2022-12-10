Стало відомо, скільки людей у світі користуються 5G і де найкраще покриття — Finance.ua

Стало відомо, скільки людей у світі користуються 5G і де найкраще покриття Сьогодні 01:45 — Технології&Авто

Стало відомо, скільки людей у світі користуються 5G і де найкраще покриття

Хоча 5G ще дуже далеко до показників поширеності 4G, виробник телекомунікаційного обладнання Ericsson вважає, що до кінця року по всьому світу буде підключено 1 млрд бездротових абонентів.

Про це повідомляє The Verge.

Наприклад, у Південній Америці оператори заявляють про верховенство 5G останні три роки. Проте близько 35% абонентів мобільного зв’язку перейдуть на 5G наприкінці 2022-го. При цьому охоплення населення називають на рівні 80%. Ймовірно, така різниця в охопленні та фактичних користувачах виникла тому, що не всі мають відповідні смартфони.

Разом з тим, в Ericsson вказують мінус 5G — ціну. Оператори беруть надбавки за більші швидкості. У Західній Європі є бездротові плани із різними рівнями швидкості. Але практика загалом поодинока. Близько 25% операторів додають 40% вартості ціни тарифного плану з 5G.

5G пророкують звання найшвидшої технології мобільного зв’язку. Станом на кінець листопада близько 230 телекомкомпаній розгорнули відповідні мережі. А лідером у питанні вважаються Північна Америка та Північно-Східна Азія.

ТоНеТо За матеріалами:

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