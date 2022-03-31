США нададуть Україні $500 млн прямої бюджетної допомоги — Finance.ua

США нададуть Україні $500 млн прямої бюджетної допомоги

Вчора 10:13 — Казна та Політика

США нададуть Україні $500 млн прямої бюджетної допомоги

Сполучені Штати мають намір надати уряду України 500 мільйонів доларів у вигляді прямої бюджетної допомоги.

Про це заявив президент США Джо Байден під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським.

«Лідери обговорили, як Сполучені Штати працюють цілодобово, щоб виконати основні запити України на допомогу в галузі безпеки, критичний ефект цієї зброї для конфлікту, а також зусилля США з союзниками та партнерами щодо виявлення додаткових можливостей для надання допомоги українським військовим, які захищають свою країну», — йдеться у заяві Білого дому.

Також обговорювалися додаткові санкції та гуманітарна допомога, оголошені минулого тижня.

Зеленський поінформував президента Байдена про статус переговорів України з росією.

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