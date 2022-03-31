Україна веде перемовини про понад €6 мільярдів міжнародної допомоги – Марченко — Finance.ua

«80% свого часу наша команда проводить в комунікаціях з нашими міжнародними партнерами для того, щоб забезпечити безперебійне фінансування видатків бюджету. На сьогодні в перемовинах з партнерами йдеться про суми в понад 6 млрд євро. У бюджет України вже отримано понад 3,3 млрд євро на рахунки Казначейства», — сказав Марченко.
Він нагадав також, що з початку війни відкрито 6 спеціальних благодійних рахунків в Національному банку України.
«Окремо хотів би відзначити рахунок на підтримку армії, на якому за весь час закумульовано 13 млрд грн, і рахунок для гуманітарних потреб, на якому зібрано 328 млн грн. Хочу подякувати всім небайдужим громадянам, як українцям, так і іноземцям, що долучилися до їх наповнення», — підкреслив міністр фінансів.