Спека може скоротити ВВП Європи — Allianz Research Сьогодні 20:30 — Світ

Спека може скоротити ВВП Європи — Allianz Research

Хвилі спеки в європейських країнах можуть уповільнити на пів відсотка економічне зростання в Європі у 2025 році.

Про це йдеться у звіті німецької транснаціональної корпорації Allianz, передає Reuters

Зазначається, що дослідники прирівняли день з температурою вище 32 °C до пів дня страйку.

За даними звіту, у Європі втрати ВВП коливаються від 0,1% для Німеччини до 1,4% для Іспанії, де влітку температура приблизно на десять градусів вища.

Зміна клімату збільшує частоту та інтенсивність спеки, посух та лісових пожеж, що має далекосяжні економічні наслідки, пише видання.

Allianz Research повідомляє, що у світовому масштабі спека призведе до скорочення ВВП на 0,6% цього року. Китай, Іспанія, Італія та Греція можуть зіткнутися з втратами ВВП майже на 1%, тоді як США можуть втратити приблизно 0,6%, а Франція — до третини відсоткового пункту.

Аналітики Allianz Research зазначили, що втрати продуктивності через спеку можна пом’якшити, і закликали до структурних заходів у підготовці міст та адаптації робочих місць.

Укрінформ За матеріалами:

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