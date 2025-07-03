Спека може скоротити ВВП Європи — Allianz Research — Finance.ua
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Спека може скоротити ВВП Європи — Allianz Research

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Спека може скоротити ВВП Європи — Allianz Research
Спека може скоротити ВВП Європи — Allianz Research
Хвилі спеки в європейських країнах можуть уповільнити на пів відсотка економічне зростання в Європі у 2025 році.
Про це йдеться у звіті німецької транснаціональної корпорації Allianz, передає Reuters.
Зазначається, що дослідники прирівняли день з температурою вище 32 °C до пів дня страйку.
За даними звіту, у Європі втрати ВВП коливаються від 0,1% для Німеччини до 1,4% для Іспанії, де влітку температура приблизно на десять градусів вища.
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Allianz Research повідомляє, що у світовому масштабі спека призведе до скорочення ВВП на 0,6% цього року. Китай, Іспанія, Італія та Греція можуть зіткнутися з втратами ВВП майже на 1%, тоді як США можуть втратити приблизно 0,6%, а Франція — до третини відсоткового пункту.
Аналітики Allianz Research зазначили, що втрати продуктивності через спеку можна пом’якшити, і закликали до структурних заходів у підготовці міст та адаптації робочих місць.
За матеріалами:
Укрінформ
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