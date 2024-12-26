Skoda анонсує оновлення для Enyaq та нові електричні моделі — Finance.ua

Skoda анонсує оновлення для Enyaq та нові електричні моделі 26.12.2024, 00:07 — Технології&Авто

Skoda анонсує оновлення для Enyaq та нові електричні моделі, Фото: Skoda

Наступного року перший електричний позашляховик Skoda отримає нову мову дизайну «Modern Solid», яку вперше представили на навій Elroq.

Як повідомляє Auto Express, з моменту дебюту Enyaq у 2020 році було продано понад 200 тис. екземплярів, що зробило його четвертим найбільш продаваним електромобілем у Європі.

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До того ж у жовтні кросовер Skoda був найпопулярнішим електромобілем на континенті.

Оновлення Enyaq

Тепер компанія вирішила оновити модель в середині життєвого циклу, аби надати їй новий корпоративний стиль дизайну.

Зокрема, автівка отримає нову передню частину «Tech-Deck» з набагато тоншою решіткою радіатора та розділеною оптикою.

Крім того, зміни включатимуть оновлений бампер та заміну традиційної емблеми бренду на новий варіант логотипу з літер.

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Також відомо, що Enyaq, та його більш розкішну версію Enyaq Coupé, очікує оновлення електромоторів, матеріалів інтер’єру та програмного забезпечення.

Нова модель — Skoda Epiq

Також у 2026 році дебютує повністю нова модель — Skoda Epiq. Концептуальний варіант був представлений на початку цього року й очікується, що серійна версія має бути дуже близькою до неї. За чутками, новинка коштуватиме близько 25 тис. євро.

Фото: Skoda

Окрім цього, до кінця 2026 або на початку 2027 року, повинен був бути представлений семимісний флагманський електричний позашляховик Skoda.

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Дизайн базуватиметься на концепції Vision 7S 2022 року, яка познайомила нас із філософією «Modern Solid» і попередньо представила майбутнього конкурента Peugeot E-5008. Однак, назва цієї моделі все ще тримається в таємниці.

Skoda все ще працює над повністю електричним універсалом, який при довжині 4,6 метра буде служити альтернативою Octavia Estate. Однак, очікувати дану модель варто вже у 2027, або, можливо, у 2028 році.

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