Skoda представила спортивну версію оновленого кросовера Kodiaq RS (фото) — Finance.ua

Skoda представила спортивну версію оновленого кросовера Kodiaq RS (фото) Сьогодні 04:12 — Технології&Авто

Skoda представила спортивну версію оновленого кросовера Kodiaq RS (фото)

Кросовер Skoda Kodiaq другої генерації отримав власну спорт-версію, яка позначена літерами RS, що вже звично для різних моделей Skoda.

Про це йдеться на сайті компанії.

Та й відмінності доволі звичні: кросовер Skoda Kodiaq RS має новий передній бампер та решітку радіатора, матричні фари, великі 20-дюймові колісні диски, численні чорні глянцеві накладки на деталях кузова, блискучі сталеві насадки на вихлопні патрубки.

Очікувано, спорт-версія Skoda Kodiaq RS отримала найбільш потужний двигун у гамі моделі. Йдеться про бензиновий 2-літровий TSI на 265 к.с. та 400 Нм, що працює разом з 7-ступеневою коробкою DSG та повним приводом.

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Серед інших відмінностей Skoda Kodiaq RS — підвіска DCC+ з можливостями налаштування, сім режимів руху на вибір, синтезатор звуку двигуна.

У салоні автомобіль Skoda Kodiaq RS привертає увагу спортивними сидіннями, червоним прострочуванням та червоною фоновою підсвіткою, спортивним 3-спицевим кермом, темною стелею, акустикою Canton.

Тобто, кросовер Skoda Kodiaq RS в салоні також пропонує поєднання спортивної атрибутики та високого рівня оснащення.

Продажі новинки Skoda Kodiaq RS стартують під кінець 2024 року або на самому початку наступного — залежно від ринку збуту.

Вартість буде оголошена ближче до старту продажів, проте навряд можна очікувати цінник нижче 50 тис. євро.

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