Skoda представила спортивну версію оновленого кросовера Kodiaq RS (фото) — Finance.ua
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Skoda представила спортивну версію оновленого кросовера Kodiaq RS (фото)

Технології&Авто
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Skoda представила спортивну версію оновленого кросовера Kodiaq RS (фото)
Skoda представила спортивну версію оновленого кросовера Kodiaq RS (фото)
Кросовер Skoda Kodiaq другої генерації отримав власну спорт-версію, яка позначена літерами RS, що вже звично для різних моделей Skoda.
Про це йдеться на сайті компанії.
Та й відмінності доволі звичні: кросовер Skoda Kodiaq RS має новий передній бампер та решітку радіатора, матричні фари, великі 20-дюймові колісні диски, численні чорні глянцеві накладки на деталях кузова, блискучі сталеві насадки на вихлопні патрубки.
Skoda представила спортивну версію оновленого кросовера Kodiaq RS (фото)
Очікувано, спорт-версія Skoda Kodiaq RS отримала найбільш потужний двигун у гамі моделі. Йдеться про бензиновий 2-літровий TSI на 265 к.с. та 400 Нм, що працює разом з 7-ступеневою коробкою DSG та повним приводом.

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Серед інших відмінностей Skoda Kodiaq RS — підвіска DCC+ з можливостями налаштування, сім режимів руху на вибір, синтезатор звуку двигуна.
Skoda представила спортивну версію оновленого кросовера Kodiaq RS (фото)
У салоні автомобіль Skoda Kodiaq RS привертає увагу спортивними сидіннями, червоним прострочуванням та червоною фоновою підсвіткою, спортивним 3-спицевим кермом, темною стелею, акустикою Canton.
Тобто, кросовер Skoda Kodiaq RS в салоні також пропонує поєднання спортивної атрибутики та високого рівня оснащення.
Skoda представила спортивну версію оновленого кросовера Kodiaq RS (фото)
Продажі новинки Skoda Kodiaq RS стартують під кінець 2024 року або на самому початку наступного — залежно від ринку збуту.
Вартість буде оголошена ближче до старту продажів, проте навряд можна очікувати цінник нижче 50 тис. євро.
За матеріалами:
mezha.media
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