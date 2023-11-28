Скільки вже виплатили українцям за пошкоджене росією майно — Finance.ua

Скільки вже виплатили українцям за пошкоджене росією майно
Держава виплатила українцям понад 1,8 млрд грн за пошкоджене російськими загарбниками майно.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Урядовий портал.
«За пошкоджене російськими терористами майно держава виплатила українцям понад 1,8 млрд грн. Загалом подано майже 60 тис. заяв, найбільше мешканцями Харківщини, Київщини та Миколаївщини», — сказав Шмигаль.
За його словами, щодо знищеного майна вже є 6,4 тисячі заяв та майже 800 згенерованих житлових сертифікатів. Тепер цим компонентом програми можуть скористатися також співвласники майна.
Уряд створив організаційний підготовчий комітет для проведення щорічної Конференції з питань відновлення України, яка цього разу відбудеться в Берліні.
«Завдання — не просто залучити ресурси для швидкої відбудови, а визначитися із довгостроковою перспективою та синхронізувати відновлення з євроінтеграцією. Ключове питання — за чий кошт має відбуватися відбудова. Відповідь України однозначна — за це платитиме росія», — наголосив Шмигаль.
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