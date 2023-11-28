Скільки вже виплатили українцям за пошкоджене росією майно — Finance.ua

Скільки вже виплатили українцям за пошкоджене росією майно Сьогодні 19:45 — Казна та Політика

Скільки вже виплатили українцям за пошкоджене росією майно

Держава виплатила українцям понад 1,8 млрд грн за пошкоджене російськими загарбниками майно.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Урядовий портал.

«За пошкоджене російськими терористами майно держава виплатила українцям понад 1,8 млрд грн. Загалом подано майже 60 тис. заяв, найбільше мешканцями Харківщини, Київщини та Миколаївщини», — сказав Шмигаль.

Читайте також Чи можливо отримати компенсацію за авто, яке постраждало через війну

За його словами, щодо знищеного майна вже є 6,4 тисячі заяв та майже 800 згенерованих житлових сертифікатів. Тепер цим компонентом програми можуть скористатися також співвласники майна.

Уряд створив організаційний підготовчий комітет для проведення щорічної Конференції з питань відновлення України, яка цього разу відбудеться в Берліні.

Читайте також Компенсації за втрачене житло: вже сформували 772 сертифікати

«Завдання — не просто залучити ресурси для швидкої відбудови, а визначитися із довгостроковою перспективою та синхронізувати відновлення з євроінтеграцією. Ключове питання — за чий кошт має відбуватися відбудова. Відповідь України однозначна — за це платитиме росія», — наголосив Шмигаль.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.