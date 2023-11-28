Скільки вже виплатили українцям за пошкоджене росією майно — Finance.ua
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Скільки вже виплатили українцям за пошкоджене росією майно

Казна та Політика
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Скільки вже виплатили українцям за пошкоджене росією майно
Скільки вже виплатили українцям за пошкоджене росією майно
Держава виплатила українцям понад 1,8 млрд грн за пошкоджене російськими загарбниками майно.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Урядовий портал.
«За пошкоджене російськими терористами майно держава виплатила українцям понад 1,8 млрд грн. Загалом подано майже 60 тис. заяв, найбільше мешканцями Харківщини, Київщини та Миколаївщини», — сказав Шмигаль.
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За його словами, щодо знищеного майна вже є 6,4 тисячі заяв та майже 800 згенерованих житлових сертифікатів. Тепер цим компонентом програми можуть скористатися також співвласники майна.
Уряд створив організаційний підготовчий комітет для проведення щорічної Конференції з питань відновлення України, яка цього разу відбудеться в Берліні.
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«Завдання — не просто залучити ресурси для швидкої відбудови, а визначитися із довгостроковою перспективою та синхронізувати відновлення з євроінтеграцією. Ключове питання — за чий кошт має відбуватися відбудова. Відповідь України однозначна — за це платитиме росія», — наголосив Шмигаль.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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