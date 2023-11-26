Чи можливо отримати компенсацію за авто, яке постраждало через війну — Finance.ua

Чи можливо отримати компенсацію за авто, яке постраждало через війну Вчора 18:12 — Технології&Авто

Чи можливо отримати компенсацію за авто, яке постраждало через війну

Чи можливо отримати компенсацію за авто, яке постраждало через війну.

Спроби отримати компенсацію за авто, які постраждали під час початку війни, все ще тривають, повідомляє auto.bigmir.net

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Від обстрілів і ракетних атак виявилися не застраховані не тільки люди та їх нерухомість, але ще й автомобілі. Так, машини поразки, що потрапили в зону, найчастіше визнаються як викрадені або приписуються до інших надзвичайних ситуацій, щоб за них можна було отримати хоч часткову компенсацію.

Часто внаслідок воєнних дій автомобілі страждають, і їхні власники прагнуть відшкодувати збитки через страхування. Однак ушкодження, викликані військовими конфліктами, зазвичай виключаються зі страхових випадків, що дає страховим компаніям підставу відмовити у виплаті.

Деякі власники автомобілів намагаються обійти ці обмеження, щоб отримати страхову компенсацію. Іноді це включає в себе шахрайські дії та хитрощі. «Мінфін» провів розслідування, з’ясовуючи, які методи шахрайства використовують українці для отримання грошей під час військових дій.

Більшість полісів страхування від збитків КАСКО не охоплюють пошкодження військових дій. Якщо автомобіль зазнав обстрілу під час атаки, ракетного нападу або попадання дрона (були пошкодження від куль, мін, уламків, ударної хвилі тощо), страхова компанія не здійснює виплати. Це вважається страховим винятком, форс-мажорною обставиною, що згадується у правилах та угодах зі страховиком. Крім того, з 2014 року страхові договори компаній не діють на території бойових дій та окупованих областях. Така політика застосовується не лише до автомобілів, а й до нерухомості та інших об'єктів.

Українські страхові компанії розпочали страхування військових ризиків лише з 2023 року. Але це найчастіше часткове покриття (10−15% від страхової суми) та реалізується в рамках банківського кредитування через окремі програми. Застраховане майно автоматично виступає як застава. Проте це стало масовим явищем.

Щоб отримати відшкодування, люди почали вигадувати різні хитрощі, щоби отримати страхову виплату під час війни. Деякі усвідомлювали, що їхні дії незаконні і є шахрайством, тоді як інші без серйозних роздумів були готові використовувати будь-які хитрощі для фінансових вигод. Деякі страховики стверджують, що іноді правоохоронці надають допомогу людям.

На початку конфлікту були випадки, коли клієнти зверталися до страхової компанії з пошкодженнями своїх автомобілів, але повідомляли про дії третіх осіб, які є протизаконними. Іноді водії не лише намагалися подати одні пошкодження як наслідок воєнних дій, а й влаштовували цілі фальсифікації. Наприклад, імітували пожежу у гаражі. Але найчастіше люди втрачали навіть більше, ніж від початкової шкоди.

Інший метод включає заяви про викрадення автомобіля після бомбардувань. Якщо транспортний засіб після обстрілу або бомбардування виявляється невідновним, страхова компанія не повідомляється відразу. Водій очікує деякий час, а потім повідомляє про викрадення автомобіля з якогось безлюдного місця (де немає камер). Зазвичай франшиза за викрадення становить 5% страхової суми, тому можливість отримати 95% страховки є хорошим результатом.

Страховики зазначають, що намагаються ретельно перевіряти заяви про викрадення, щоб запобігти шахрайству. Особливо це стосується великих випадків відшкодування збитків.

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