Скільки коштуватиме кубометр газу з листопада — Finance.ua

Скільки коштуватиме кубометр газу з листопада Сьогодні 09:00 — Особисті фінанси

Скільки коштуватиме кубометр газу з листопада

Газопостачальні компанії оприлюднили свої цінники на природний газ для побутових споживачів на останній місяць осені.

Як і в жовтні, на ринку газу для населення присутні 9 постачальників. З них 5 компаній пропонують і річну, фіксовану ціну, і місячну — змінну. Ще 4 постачальника пропонують лише річну ціну.

Про це нагадує Газправда.

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Вартість кубометра газу для населення в рамках річних тарифів у листопаді, залежно від газопостачальної компанії, коливається від 7,79 до 9,99 грн.

Місячна ж ціна коливається від 8,46 до 19,6 грн за кубометр.

Переважній більшості українських побутових споживачів (98%, або понад 12 млн домогосподарств) газ наразі постачає Нафтогаз України в рамках річної фіксованої ціни. Вона — 7,96 грн за кубометр — діятиме для всіх побутових клієнтів компанії щонайменше до кінця квітня 2025 року.

Раніше ми писали , в Україні за рік зросла вартість комуналки: які послуги подорожчали найбільше.

Зокрема, найбільше підвищились ціни на електроенергію — на 63,6%. Окрім електрики, подорожчали:

на 9% — послуга з управління багатоквартирними будинками;

на 5,4% — прибирання побутових відходів;

на 3,8% — утримання та ремонт житла.

Водночас, комунальні тарифи на деякі послуги залишилися на колишньому рівні. Йдеться про:

водопостачання;

каналізацію;

природний газ;

гаряча воду, опалення.

Довідка Finance.ua:

Восени 2024 року українцям почали надсилати «третю платіжку» за природний газ. Вона стосується оплати нової комунальної послуги — з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем. Про це йдеться у матеріалі Gazpravda.

Хто має платити за газ за третьою платіжкоюЗгідно з новими правилами, цьогоріч жителі багатоквартирних будинків повинні були обрати сертифіковану компанію, яка мала б провести перевірку газових труб у будівлі. У разі відсутності рішення щодо компанії, технічний огляд здійснять фахівці філії «Газмереж».

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