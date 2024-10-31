Скільки коштуватиме кубометр газу з листопада — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Скільки коштуватиме кубометр газу з листопада

Особисті фінанси
111
Скільки коштуватиме кубометр газу з листопада
Скільки коштуватиме кубометр газу з листопада
Газопостачальні компанії оприлюднили свої цінники на природний газ для побутових споживачів на останній місяць осені.
Як і в жовтні, на ринку газу для населення присутні 9 постачальників. З них 5 компаній пропонують і річну, фіксовану ціну, і місячну — змінну. Ще 4 постачальника пропонують лише річну ціну.
Про це нагадує Газправда.
Читайте також
Вартість кубометра газу для населення в рамках річних тарифів у листопаді, залежно від газопостачальної компанії, коливається від 7,79 до 9,99 грн.
Місячна ж ціна коливається від 8,46 до 19,6 грн за кубометр.
Переважній більшості українських побутових споживачів (98%, або понад 12 млн домогосподарств) газ наразі постачає Нафтогаз України в рамках річної фіксованої ціни. Вона — 7,96 грн за кубометр — діятиме для всіх побутових клієнтів компанії щонайменше до кінця квітня 2025 року.
Скільки коштуватиме кубометр газу з листопада
Читайте також
Раніше ми писали, в Україні за рік зросла вартість комуналки: які послуги подорожчали найбільше.
Зокрема, найбільше підвищились ціни на електроенергію — на 63,6%. Окрім електрики, подорожчали:
  • на 9% — послуга з управління багатоквартирними будинками;
  • на 5,4% — прибирання побутових відходів;
  • на 3,8% — утримання та ремонт житла.
Водночас, комунальні тарифи на деякі послуги залишилися на колишньому рівні. Йдеться про:
  • водопостачання;
  • каналізацію;
  • природний газ;
  • гаряча воду, опалення.

Довідка Finance.ua:

  • Восени 2024 року українцям почали надсилати «третю платіжку» за природний газ. Вона стосується оплати нової комунальної послуги — з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем. Про це йдеться у матеріалі Gazpravda.
  • Хто має платити за газ за третьою платіжкоюЗгідно з новими правилами, цьогоріч жителі багатоквартирних будинків повинні були обрати сертифіковану компанію, яка мала б провести перевірку газових труб у будівлі. У разі відсутності рішення щодо компанії, технічний огляд здійснять фахівці філії «Газмереж».
Не ризикуйте своїми заощадженнями, обирайте лише надійні депозити. В цьому вам завжди допоможе каталог від Finance.ua.
Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.