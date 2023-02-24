Скільки коштів Україна зараз витрачає на армію — Finance.ua

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Скільки коштів Україна зараз витрачає на армію

Казна та Політика
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Скільки коштів Україна зараз витрачає на армію
Скільки коштів Україна зараз витрачає на армію
На армію держава витрачає майже увесь бюджет країни мирного часу. Сьогодні соціальна та гуманітарна складова державного бюджету України фінансується за підтримки міжнародних партнерів. Насамперед Євросоюзу, США та країн G7.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Урядовий портал.
«Дефіцит державного бюджету минулого року склав близько 31 млрд доларів. Ми отримали ці кошти від наших партнерів. Переважно від країн ЄС, G7 та США і від міжнародних фінансових інституцій, зокрема від МВФ. За рік війни Україна втратила понад 30% ВВП. Тому наразі бюджетний дефіцит становить уже 38 млрд доларів», — наголосив він.
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За словами прем’єр-міністра, дефіцит виникає також через зростання витрат на сектор безпеки й оборони.
«Сьогодні ми витрачаємо на армію майже увесь бюджет країни мирного часу. Водночас соціальна та гуманітарна складова фінансується за підтримки наших партнерів, яким Україна за це дуже вдячна. Дякуємо Єврокомісії за виділення 18 млрд євро макрофінансової підтримки на 2023 рік. Сполучені Штати нададуть Україні понад 10 млрд доларів, інші країни G7 також спрямовують кошти на пряму бюджетну підтримку. Україна активно працює з МВФ. Ми завершили перегляд Моніторингової програми і вийшли на напрацювання великої чотирирічної програми», — заявив Шмигаль
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Глава уряду також акцентував увагу на швидкому відновленні України.
«Потребуємо додаткові 17 млрд доларів для так званого rapid recovery. В цьому напрямку працюємо спільно з партнерами і маємо хороші перспективи», — переконаний прем’єр-міністр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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