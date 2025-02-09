Скільки коштів планують витратити на розвиток ядерної медицини в Україні — Finance.ua

Скільки коштів планують витратити на розвиток ядерної медицини в Україні Сьогодні 20:19 — Казна та Політика

Скільки коштів планують витратити на розвиток ядерної медицини в Україні, Фото: freepik

У державному бюджеті України на 2025 рік закладено 1,6 мільярда гривень на підтримку розвитку ядерної медицини, зокрема на придбання спеціалізованого обладнання для позитронно-емісійної томографії.

Про це повідомив член Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та голова Національної асоціації онкологів України Валерій Зуб в етері «Українського Радіо Чернігів».

Для чого потрібні центри ядерної медицини

Експерт пояснив, що позитронно-емісійна томографія проводиться із застосуванням спеціальних радіоактивних речовин, які вводяться в організм.

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Після цього проводиться сканування на комп’ютерному томографі, який виявляє мікрометастази в лімфовузлах, кістках, щитоподібній залозі, простаті. Тобто в тих органах, де іншим методом виявити їх неможливо.

«На сьогодні, на жаль, в Україні ми маємо тільки один такий апарат, в державній клініці „Феофанія“, куди ми змушені направляти пацієнтів з усієї України», — зазначив Зуб.

Він додав, що черга дуже велика, і деякі пацієнти їдуть до Польщі чи іншої європейської країни, щоб провести це дослідження.

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Тепер, за його словами, Україна планує закупити щонайменше 15 таких апаратів.

Де розташуються такі центри

Експерт зазначив, що наразі точаться дискусії, де розташовуватимуться центри ядерної медицини.

За його словами, циклотрон, який виробляє радіофармпрепарати, має розташовуватись поблизу з містами, де встановлюватимуть комп’ютерні томографи.

Наразі в першу чергу йдеться про наступні міста й області:

Київ (Інститут раку);

Львів;

південь України, зокрема Кривий Ріг або Дніпро.

Нагадаємо, Кабінет міністрів дозволив бронювати 100% медичних працівників державних та комунальних медзакладів і прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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