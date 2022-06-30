Скільки Ілон Маск платить розробникам у SpaceX і Tesla — Finance.ua

Скільки Ілон Маск платить розробникам у SpaceX і Tesla Вчора 03:42 — Світ

Скільки Ілон Маск платить розробникам у SpaceX і Tesla

Рівень зарплат розробників у компаніях SpaceX і Tesla не сильно відрізняється, сягаючи кількох сотень тисяч доларів на рік.

Про це пише Dice.

Tesla

Хоча капіталізація компанії цього року впала на 30%, вона все ще перевищує $600 млрд, а електрокари Tesla — лідери з продажу. Це найбільший із активів Маска.

Інженери-програмісти, які роблять електромобілі «розумнішими», отримують високу, але не екстраординарну зарплату, порівняно з іншими найбільшими техкомпаніями.

Компенсація складається зі ставки, виплат за акції та бонусів і коливається від $124 тисяч до $316 тисяч ($10–26 тисяч на місяць).

Таблиця: Dice

SpaceX

Капіталізація SpaceX в рази скромніша, зате інженери-програмісти разом зі своїми колегами з апаратного забезпечення за останні кілька років досягли неймовірних успіхів, включаючи розробку багаторазових ракет. За ці досягнення вони одержують від $165 тисяч до $329 тисяч ($14–27 тисяч на місяць).

Таблиця: Dice

Інші проекти

Краудсорсингових даних із зарплат у Neuralink і The Boring Company (компанія, що прокладає тунелі) немає, але американський сайт відгуків співробітників про компанії Glassdoor оцінює винагороду інженерів-програмістів у розмірі $83 тисячі на рік, а в Neuralink — від $140 тисяч до $150 тисяч.

Довідка Finance.ua:

раніше у мережі з’явилися дані середніх зарплат 19 найбільших у світі технологічних компаній. Через різний склад співробітників та бізнес-напрямків показники зарплати в деяких компаніях викликають подив. Так, найбільший рівень середньої зарплати виявився в Meta/ Facebook — $292,785 на рік;

видання Business Insider опублікувало інформацію про зарплату співробітників Amazon. В списку бухгалтери, розробники, продуктові менеджери та аналітики.

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