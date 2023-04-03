Шийний кондиціонер Ranvoo AICE 3 за $399 (фото, відео) — Finance.ua

Шийний кондиціонер Ranvoo AICE 3 за $399 (фото, відео) Вчора 23:05 — Фондовий ринок

Шийний кондиціонер Ranvoo AICE 3 за $399 (фото, відео)

Китайський бренд Ranvoo представив третє покоління шийного аксесуара AICE, що має кондиціонерні властивості. Аксесуар обдуває шию користувача, а також може охолоджувати повітря на 10 ° C, що робить його на 25% ефективнішим за аналоги.

AICE 3 має універсальне коло 12–17 дюймів, що підходить для різних розмірів шиї та типів одягу. Рівень шуму гаджета не перевищує 32 дБ, а новий дизайн отвору повітря на 360 градусів забезпечує охолодження всього тіла — до самих п’ят.

Чотирьохядерний процесор, запатентована конструкція повітроводів та чотири високошвидкісні вентилятори забезпечують три режими роботи: режим вентилятора, охолодження та обігріву. А потужна батарея ємністю 7000 мАг дає близько 12 годин безперервної роботи вентилятора, від 2,5 до 6 годин активного охолодження та від 3,5 до 6 годин обігріву. Для повного заряджання пристрою потрібно 2,5 години. Для керування передбачено 1,9-дюймовий кольоровий сенсорний екран.

До того ж AICE 3 має фотоелектричні сенсори та датчики руху, що дозволяє моніторити стан здоров’я власника. Серед доступних функцій: відстеження частоти серцевих скорочень, рівня кисню в крові та температури тіла, а також підрахунок кроків.

Ranvoo AICE 3 обійдеться у $399.

Технофан За матеріалами:

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