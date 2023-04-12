Швейцарія торік експортувала до росії ліків на два мільярди франків — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Швейцарія торік експортувала до росії ліків на два мільярди франків

Світ
203
Швейцарія торік експортувала до росії ліків на два мільярди франків
Швейцарія торік експортувала до росії ліків на два мільярди франків
Швейцарський фармацевтичний експорт до росії минулого року досяг рекордного рівня, склавши 2 млрд швейцарських франків.
Про це повідомляє швейцарське видання 20min.ch.
«За останні дванадцять місяців Швейцарія експортувала до росії товарів на суму 2,9 млрд швейцарських франків. Дві третини з них — фармацевтична продукція», — йдеться у повідомленні.
Офіційні швейцарські митні дані було проаналізовано газетою «NZZ am Sonntag», яка дійшла наступного висновку: загальна вартість експортованих товарів зі Швейцарії до рф у 2022 впала до 2,9 млрд швейцарських франків з суми у 3,5 млрд франків, яка була до введення масштабних санкцій проти рф через її напад на Україну
«І є один явний вигодонабувач, а саме — фармацевтична промисловість. У період з березня 2022 року по лютий 2023 року вона експортувала до росії товарів на 2 млрд франків. У довоєнному році було лише 1,4 млрд франків», — йдеться у повідомленні.
Як відомо, Швейцарія вже приєдналася до санкцій Європейського Союзу проти росії в березні 2022 року, які включають заборону на експорт ряду товарів. На додаток до заморожених активів та обмежень на поїздки, санкції також включають заборону на експорт таких товарів, як зброя, вугілля та предмети розкоші.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.