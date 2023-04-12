Швейцарія торік експортувала до росії ліків на два мільярди франків — Finance.ua

Швейцарія торік експортувала до росії ліків на два мільярди франків Вчора 07:29 — Світ

Швейцарія торік експортувала до росії ліків на два мільярди франків

Швейцарський фармацевтичний експорт до росії минулого року досяг рекордного рівня, склавши 2 млрд швейцарських франків.

Про це повідомляє швейцарське видання 20min.ch

«За останні дванадцять місяців Швейцарія експортувала до росії товарів на суму 2,9 млрд швейцарських франків. Дві третини з них — фармацевтична продукція», — йдеться у повідомленні.

Офіційні швейцарські митні дані було проаналізовано газетою «NZZ am Sonntag», яка дійшла наступного висновку: загальна вартість експортованих товарів зі Швейцарії до рф у 2022 впала до 2,9 млрд швейцарських франків з суми у 3,5 млрд франків, яка була до введення масштабних санкцій проти рф через її напад на Україну

«І є один явний вигодонабувач, а саме — фармацевтична промисловість. У період з березня 2022 року по лютий 2023 року вона експортувала до росії товарів на 2 млрд франків. У довоєнному році було лише 1,4 млрд франків», — йдеться у повідомленні.

Як відомо, Швейцарія вже приєдналася до санкцій Європейського Союзу проти росії в березні 2022 року, які включають заборону на експорт ряду товарів. На додаток до заморожених активів та обмежень на поїздки, санкції також включають заборону на експорт таких товарів, як зброя, вугілля та предмети розкоші.

Укрінформ За матеріалами:

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