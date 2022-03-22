Швейцарія арештувала розкішні апартаменти російського олігарха Авена — Finance.ua

Швейцарія арештувала розкішні апартаменти російського олігарха Авена

Вчора 10:36 — Фондовий ринок

Готельний комплекс Les Hauts de Gstaad у Берні

Швейцарська влада арештувала розкішні апартаменти в горах, які, як вважається, належать російському олігарху Петру Авену.

Про це пише Reuters.

Управління майна кантону Берн повідомило, що квартира належить Авену, якого Швейцарія назвала близьким соратником президента рф володимира путіна і основним акціонером групи, що володіє найбільшим приватним банком росії Альфа.

Як пише місцеве видання NZZ am Sonntag, квартира з трьома спальнями знаходиться на пʼятому поверсі VIP-комплексу на гольф-курорті.

Авен не відповів одразу на запит агентства про коментар, але минулого місяця заявив, що буде оскаржувати «необгрунтовані» санкції ЄС, до яких приєдналась і Швейцарія.

Видання нагадує, що нейтральна Швейцарія є центром з управління активами і торгівлі російськими товарами.

За оцінками банкірів, у банках країни зберігається до 213 млрд дол. російського капіталу.

Раніше Євросоюз вирішив застосувати санкції проти Фрідмана та Авена через агресію рф проти України. На початку березня в пресслужбі банку повідомили, що це рішення не вплине на операційну діяльність Альфа-банку.

Згодом там заявили, що Фрідман та Авен передадуть свої частки в банку українським особам, яких погодить НБУ.

Національний банк України визнав акціонерів українського Альфа-банку Михайла Фрідмана та Пьотра Авена такими, які втратили бездоганну ділову репутацію, та позбавив їх права голосу в банку.

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