Маєток Абрамовича в Колорадо за 50 мільйонів доларів можуть першим арештувати в разі санкцій США – CNBC — Finance.ua

Маєток у Скелястих горах (Колорадо, США) російського олігарха Романа Абрамовича вартістю 50 млн доларів, ймовірно, стане одним із перших активів, заморожених урядом США, якщо олігарх потрапить під санкції.
«Серед багатьох світових трофеїв у сфері нерухомості в Абрамовича є сучасний мегабудинок площею 14 тис квадратних футів на 200 акрах у Сноумассі, штат Колорадо, неподалік від Аспена. Рросійський мільярдер купив цю нерухомість у 2008 році за 36,5 млн доларів», — пише видання.
Місцеві брокери кажуть, що, ймовірно, вартість нерухомості — понад 50 млн доларів.
CNBC
«Це неймовірна власність, і вона дуже рідкісна», — каже співзасновник брокерської компанії Saslove & Warwick з Аспену в Douglas Elliman Real Estate Райлі Уорвік.
«Багато моїх клієнтів запитували про цей об’єкт», — додав він.
Абрамович також володіє будинком у стилі шале площею 5500 квадратних футів у Сноумас-Віллідж (США), який він придбав у 2008 році за 11,8 мільйонів доларів, додає CNBC з посиланням на місцеві реєстри власності.
«На відміну від більшості нерухомості, що належить олігархам у США, маєток у Сноумассі був куплений і залишався оформлений на ім’я Абрамовича. Уряд може легше та швидше арештовувати активи, які перебувають у офіційному володінні особи, яка підпадає під санкції, оскільки їм не потрібно проходити юридичні процедури для визначення права власності», — пояснює видання.
CNBC нагадує, що більшість нерухомості у США, що належить російським мільярдерам та олігархам, оформлено через підставні компанії, щоб приховати своїх справжніх власників.
Багато олігархів також передали свою власність в США в останні роки родичам або соратникам.
Так, Олег Дерипаска передав родичам свою нерухомість у США, зокрема два таунхауси на Манхеттені та будинок у Вашингтоні. У 2018 році Абрамович передав право власності на три таунхауси на Манхеттені своїй колишній дружині Даші Жуковій.
Абрамович нещодавно потрапив під санкції у Британії та Канаді, але не в ЄС чи США. За словами джерел видання, Білий дім зараз зважує, чи включати Абрамовича до свого наступного пакету санкцій.