Швеція знайшла покупця для великої партії винищувачів — Finance.ua
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Швеція знайшла покупця для великої партії винищувачів

Світ
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Швеція знайшла покупця для великої партії винищувачів
Швеція знайшла покупця для великої партії винищувачів
Швеція вивчає можливість продати велику партію винищувачів JAS 39 Gripen E/F до Перу. Шведський уряд вже надіслав до Риксдагу (парламенту) запит про дозвіл на продаж озброєнь, повідомляє військово-аналітичний портал Defense Express.
У вересні минулого року Перу оголосило про намір придбати нові літаки, і серед потенційних варіантів називались американські F-16V Block 70, французькі Rafale F4 та шведські JAS 39 Gripen E/F. Потреба у нових літаках є нагальною з огляду на ситуацію в світі та слабкість перуанських повітряних сил — 19 МиГ-29, з яких літають менше половини, та не більше 12 одиниць Mirage 2000.
Але уряд Перу від початку висунув доволі жорсткі умови для потенційних постачальників: поставка аж 24 літаків у достатньо стислі терміни при загальній вартості контракту у 3,5 млрд доларів (145,8 млн доларів за літак). При цьому перуанці ще й хочуть платити в кредит.
Оскільки уряд Швеції показав намір почати переговори, в Defense Express припускають, що перуанці пом’якшили свою контрактну пропозицію, або ж шведи виявилися єдиним потенційним постачальником, який може оперативно поставити потрібну кількість літаків.
Перу стане вже третьою країною в Південній Америці, яка виявила зацікавленість до шведських Gripen E/F. Раніше такі ж наміри показала Колумбія, яка хоче купити 16 літаків за 3,65 млрд доларів.
За матеріалами:
УНІАН
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