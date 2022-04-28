Шмигаль назвав пріоритетні галузі відновлення — Finance.ua

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Шмигаль назвав пріоритетні галузі відновлення

Вчора 09:28Казна та Політика
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Шмигаль назвав пріоритетні галузі відновленняШмигаль назвав пріоритетні галузі відновлення
На порядку денному відновлення України після війни з росією будуть три галузі — військова, енергетична і продовольча.
Про це в інтерв’ю The Economist розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, відновлення інфраструктури України має відбуватися за сучасними європейськими стандартами.
«Плануємо побудувати абсолютно нову економіку. За допомогою світової спільноти Україна сподівається швидко рухатися до ЄС. Це означає, що законодавство буде побудоване на європейських принципах», — зазначив він.
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Зокрема, влада планує збільшити державні інвестиції у військово-промисловий комплекс і надати спеціальну допомогу приватним оборонним компаніям задля збільшення виробництва зброї як для українських військових, так і для експорту за кордон.
В енергетичному секторі, за словами прем’єра, пріоритетною буде допомога для атомних, гідро-, сонячних і вітрових електростанцій.
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«Справедлива трансформація вугільних регіонів продовжуватиметься і як збільшення видобутку газу. Згідно з урядовим планом, інвестиції державних і приватних компаній можуть допомогти забезпечити енергетичну незалежність за три-п’ять років», — зазначив Шмигаль.
«За нашими оцінками, повноцінне відновлення коштуватиме близько 600 млрд доларів. Уряд уже створив фонд відновлення на довгострокову реконструкцію, і ми заохочуємо наших міжнародних партнерів спрямовувати кошти через нього», — додав глава уряду.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Корреспондент.net
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