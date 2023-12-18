Шмигаль анонсував напрямки інтеграції з ЄС на 2024 рік — Finance.ua

Шмигаль анонсував напрямки інтеграції з ЄС на 2024 рік Сьогодні 11:16 — Казна та Політика

Шмигаль анонсував напрямки інтеграції з ЄС на 2024 рік

Продовження «транспортного» та «економічного» безвізів з Європейським Союзом, а також якнайшвидше отримання «промислового» — серед пріоритетних завдань України на 2024 рік.

Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль за результатами засідання Конгресу місцевих і регіональних влад при президентові України.

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«Україна вже працює над завданнями, необхідними для членства в ЄС, зокрема, над приведенням законодавства нашої країни до європейського», — заявив Швигаль.

Він наголосив, що шлях до членства в ЄС потребуватиме дуже великої роботи, яку наша держава вже почала виконувати.

За словами Шмигаля, проаналізовано близько 28 тисяч актів права ЄС на відповідність законодавству. Понад 23 тисячі, за попередньою оцінкою, не потребують імплементації у ході переговорного процесу, 1625 актів права вже повністю імплементовано в українське законодавство.

«2739 актів підлягають подальшій імплементації. Це наш обсяг роботи на наступні роки, який маємо зробити. Ми розуміємо, як це робити й коли ми це зробимо. Експертиза, команди, ресурси — все це у нас є. А головне — є воля усієї України. Усіх разом, від парламентарів та урядовців до наших громад, до суспільства», — підкреслив прем'єр-міністр.

Шмигаль також наголосив, що разом з роботою над нормативно-правовими актами, Україна одночасно продовжує інтегруватися в єдиний європейський ринок. Зокрема, українська енергомережа повністю об'єдналася з європейською.

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Серед завдань на 2024 рік — продовження «транспортного» та «економічного» безвізів, а також якнайшвидше отримання «промислового», що полегшить доступ українських виробників на європейські ринки. Крім того, планується впроваджувати акти ЄС щодо роумінгу для отримання «роумінгового безвізу».

«Будемо інтегруватися в усі сектори вже зараз. Не чекаючи й не відкладаючи. Будемо робити це швидко», — підкреслив Шмигаль.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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