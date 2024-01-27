ШІ відключили після того, як він вилаяв клієнта і підставив свою компанію: що сталося — Finance.ua
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ШІ відключили після того, як він вилаяв клієнта і підставив свою компанію: що сталося

Технології&Авто
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Компанії Dynamic Parcel Distribution (DPD) довелося відключити свого чатбота зі штучним інтелектом (ШІ) після того, як той почав сварити клієнта і своїх «роботодавців». Подробиці передає NY Post.
Чатбот DPD з якоїсь причини не захотів надати незадоволеному клієнту Ешлі Бошампу з Великої Британії номер телефону служби підтримки, і той незабаром написав у соціальній системі X (ексТвіттер), що ШІ-система «абсолютно марна». Роздратований чоловік після суперечок із чат-ботом попросив його написати вірш «про те, наскільки марна компанія DPD», і той виконав його прохання.
«Жив-був чат-бот на ім'я DPD, який був марним у наданні допомоги. Він не міг відстежувати посилки і надавати інформацію про дати доставки, і навіть не міг сказати вам, коли прибуде ваша посилка. DPD виявилася марною тратою часу і найгіршим кошмаром клієнта. Одного разу DPD нарешті закрили, і всі зраділи: нарешті люди змогли отримати необхідну їм допомогу від реальної людини, яка знала, що робить», — написав бот.
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Ешлі Бошамп також попросив чат-бота порекомендувати кілька компетентніших компаній з доставки і переконався, що той «перебільшує» свою «ненависть до DPD». ШІ назвав DPD «найгіршою фірмою з доставки у світі», закинувши їй повільність, ненадійність і «жахливу» якість обслуговування клієнтів.
«Я б ніколи і нікому їх не порекомендував», — резюмувала нейромережа.
Ешлі навіть змусив бота лаятися на нього, попри те, що чат-бот спочатку вагався — робити це чи ні.
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Компанія DPD заявила, що відключить чат-бота зі штучним інтелектом, щоб оновити цю функцію. Компанія повідомила, що використовувала ШІ паралельно зі службою підтримки клієнтів, у якій працюють люди, протягом багатьох років без жодних проблем, однак після оновлення системи, вона раптом почала поводитися інакше. Що стосується Бошампа, то він досі не отримав посилку.
За матеріалами:
Фокус
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